Circle K прогнозирует возможность дальнейшего роста цен на дизельное топливо

Индрек Сасси, менеджер по ценообразованию на моторное топливо в топливной компании Circle K Estonia, сказал, что цены на топливо на мировом рынке остаются относительно стабильными в течение последних двух недель, но они все равно на 15% выше, чем в среднем в сентябре. „С октября Эстония начнет переходить на зимнее морозостойкое топливо, и это даст дополнительный толчок росту цены на дизель“, - сказал Сасси, отметив возможность дальнейшего роста цен на дизельное топливо в нашем регионе в ближайшем будущем.

По мнению Сасси, на цену дизельного топлива на мировом рынке больше всего повлияет введение санкций на дизель из России: „Трудно точно предсказать, какой будет ситуация на рынке после вступления санкций в силу, но, скорее всего, ценовое давление продолжится“. Кроме того, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет продолжать оказывать влияние на цены.

Однако Сасси отметил, что, по оценкам различных аналитиков, масштабы сокращения добычи ОПЕК+ могут быть не столь значительными, поскольку фактически ограничивают добычу только Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт. Опасения по поводу рецессии экономики и жесткие ограничения Covid-19 в Китае также, в свою очередь, могут понизить цены.

Circle K Eesti AS закупает весь свой бензин и дизельное топливо непосредственно на нефтеперерабатывающих заводах в Европейском Союзе.

Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не является посредником автомобильного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси.

Circle K Eesti AS является частью базирующегося в Канаде международного розничного концерна Alimentation Couche-Tard Inc.