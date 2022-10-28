ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (247-й день) | Российские силы переходят к оборонительной позиции

Проверка бомбоубежищ, эвакуация, бронетехника в центре Москвы: могут ли это быть признаки военного положения?

19 октября, после того, как Владимир Путин впервые в современной истории России ввел военное положение - пока только на оккупированных территориях Украины, в российских регионах начали действовать режимы различных „уровней реагирования“. Появились и другие приметы военного времени.

Шойгу: частичная мобилизация завершена, планы выполнены

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что частичная мобилизация, начавшаяся в России 21 сентября, завершена. В войска призвали 300 тыс. человек, заявил Шойгу. „Никаких новых заданий не планируется, - заверил он. - Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту“.

Оккупационные власти: эвакуация из Херсона закончилась

Эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области завершена, заявил заместитель руководителя оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов. Это была не принудительная эвакуация, пояснил он агентству ТАСС, но людям предоставили возможность уйти с линии огня. Стремоусов утверждает, что жителям города грозит опасность из-за обстрелов ВСУ.

ВСУ: украинские военные сбили больше 300 иранских дронов

С 13 сентября, когда иранские дроны-камикадзе Shahed-136 были впервые сбиты над Украиной, украинские силы сбили больше 300 таких беспилотников, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в пятницу. Он обратил внимание на то, что в последние дни Россия стала реже использовать иранские дроны.

Британская разведка: российские силы переходят к оборонительной позиции