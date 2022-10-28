ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (247-й день) | Российские силы переходят к оборонительной позиции
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Проверка бомбоубежищ, эвакуация, бронетехника в центре Москвы: могут ли это быть признаки военного положения?
19 октября, после того, как Владимир Путин впервые в современной истории России ввел военное положение - пока только на оккупированных территориях Украины, в российских регионах начали действовать режимы различных „уровней реагирования“. Появились и другие приметы военного времени.
Шойгу: частичная мобилизация завершена, планы выполнены
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что частичная мобилизация, начавшаяся в России 21 сентября, завершена. В войска призвали 300 тыс. человек, заявил Шойгу. „Никаких новых заданий не планируется, - заверил он. - Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту“.
Оккупационные власти: эвакуация из Херсона закончилась
Эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области завершена, заявил заместитель руководителя оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов. Это была не принудительная эвакуация, пояснил он агентству ТАСС, но людям предоставили возможность уйти с линии огня. Стремоусов утверждает, что жителям города грозит опасность из-за обстрелов ВСУ.
ВСУ: украинские военные сбили больше 300 иранских дронов
С 13 сентября, когда иранские дроны-камикадзе Shahed-136 были впервые сбиты над Украиной, украинские силы сбили больше 300 таких беспилотников, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в пятницу. Он обратил внимание на то, что в последние дни Россия стала реже использовать иранские дроны.
Британская разведка: российские силы переходят к оборонительной позиции
В сегодняшней сводке британской разведки говорится, что Россия, вероятно, усилила некоторые из своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными резервистами. Но до этого уровень комплектования был чрезвычайно низким, подчеркивают в минобороны Британии. В сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек в каждой. При этом роты должны состоять из примерно 100 человек.
Байрактар: завод в Украине достроят через 2 года
Турецкая оборонная компания Baykar, производящая знаменитые дроны „Байрактары“, планирует закончить строительство своего завода в Украине через 2 года. Об этом сказал ее генеральный директор Халук Байрактар.
Эксперты МАГАТЭ будут искать следы „грязных бомб“ на двух объектах в Украине
Эксперты МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку на двух ядерных объектах в Украине – после соответствующей просьбы Киева и заявлений России о том, что украинские власти якобы разрабатывают „грязную бомбу“ и готовы ее применить. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, инспекторы будут искать любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой „грязных бомб“.
СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
Пентагон выделит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны по мере приближения зимы, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.