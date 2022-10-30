Общего пограничного контроля не будет. Ляэнеметс: недавнее заявление - предвыборное соло Рейнсалу

Хотя обычно пограничные вопросы находятся в ведении Министерства внутренних дел, на правительственной пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу взял на себя инициативу и стал говорить о необходимости введения пограничного контроля. „У нас нет ясности относительно того, сколько украинских беженцев находится в Эстонии. Одним из примеров является вопрос о посещаемости детьми школ. Нам нужна ясность в отношении того, кто въезжает в страну, а кто выезжает. Это необходимо нам как для поддержания безопасности, так и для планирования наших дел. Что касается предположения о невозможности это сделать, то все можно, это уже делалось раньше“.

Затем премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительству предстоит обсуждение. „Конечно, со стороны министра иностранных дел будет эвфемизмом сказать, что это пограничный контроль, а не закрытие границ“.

Вопрос обсуждался в четверг днем, и, по словам Лаури Ляэнеметса, его предложения были приняты, в то время как идея Рейнсалу о всеобщем пограничном контроле была отвергнута. В пятницу Ляэнеметс был с визитом в Валгаском уезде, отметив, что обеспокоенные местные жители спрашивают - будет ли введен пограничный контроль? Ведь им часто приходится ездить в Латвию. Г-н Ляэнеметс заверил их, что этого не произойдет. „Это заявление было предвыборным соло министра иностранных дел. Пограничный контроль в таком виде не даст нам того, чего мы хотим“, - сказал он, отметив, что ЕС предоставляет временную защиту гражданам Украины, и они могут перемещаться между странами, например, из Эстонии в Латвию.

Он добавил, что это также будет пустой тратой ресурсов Департамента полиции и погранохраны. На эстонских пунктах пересечения границы постоянно должны будут находиться 400 человек. „Худшим вариантом было бы поспешное введение пограничного контроля перед выборами“, - сказал он, критикуя просьбу Рейнсалу. „Мы измотаем чиновников, мы снизим внутреннюю безопасность. Все всегда должно делаться по необходимости“, - сказал он.