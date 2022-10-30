Новости Эстонии
30.10.2022, 20:45

Общего пограничного контроля не будет. Ляэнеметс: недавнее заявление - предвыборное соло Рейнсалу

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Для украинских беженцев введут новое требование
«Самое худшее — срочно восстановить пограничный контроль перед выборами», — раскритиковал Лаури Ляэнеметс идею коллеги Урмаса Рейнсалу.
«Самое худшее — срочно восстановить пограничный контроль перед выборами», — раскритиковал Лаури Ляэнеметс идею коллеги Урмаса Рейнсалу.
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Правительство на днях одобрило предложения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса об усилении пограничного контроля. Министр подчеркнул, что общий пограничный контроль вводиться не будет.

Хотя обычно пограничные вопросы находятся в ведении Министерства внутренних дел, на правительственной пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу взял на себя инициативу и стал говорить о необходимости введения пограничного контроля. „У нас нет ясности относительно того, сколько украинских беженцев находится в Эстонии. Одним из примеров является вопрос о посещаемости детьми школ. Нам нужна ясность в отношении того, кто въезжает в страну, а кто выезжает. Это необходимо нам как для поддержания безопасности, так и для планирования наших дел. Что касается предположения о невозможности это сделать, то все можно, это уже делалось раньше“.

Затем премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительству предстоит обсуждение. „Конечно, со стороны министра иностранных дел будет эвфемизмом сказать, что это пограничный контроль, а не закрытие границ“.

Вопрос обсуждался в четверг днем, и, по словам Лаури Ляэнеметса, его предложения были приняты, в то время как идея Рейнсалу о всеобщем пограничном контроле была отвергнута. В пятницу Ляэнеметс был с визитом в Валгаском уезде, отметив, что обеспокоенные местные жители спрашивают - будет ли введен пограничный контроль? Ведь им часто приходится ездить в Латвию. Г-н Ляэнеметс заверил их, что этого не произойдет. „Это заявление было предвыборным соло министра иностранных дел. Пограничный контроль в таком виде не даст нам того, чего мы хотим“, - сказал он, отметив, что ЕС предоставляет временную защиту гражданам Украины, и они могут перемещаться между странами, например, из Эстонии в Латвию.

Он добавил, что это также будет пустой тратой ресурсов Департамента полиции и погранохраны. На эстонских пунктах пересечения границы постоянно должны будут находиться 400 человек. „Худшим вариантом было бы поспешное введение пограничного контроля перед выборами“, - сказал он, критикуя просьбу Рейнсалу. „Мы измотаем чиновников, мы снизим внутреннюю безопасность. Все всегда должно делаться по необходимости“, - сказал он.

Г-н Ляэнеметс объяснил, в чем будут заключаться предлагаемые им изменения. Предлагаемая поправка к закону об иностранцах на практике будет означать, что граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству информацию о своем местонахождении и контактную информацию.

„До сих пор мы просили украинских военных беженцев предоставлять нам такую информацию. Многие из них так и сделали, но для того, чтобы лучше организовать нашу работу, это должно стать обязательным. Быстро внеся необходимые уточнения в закон, мы сможем сэкономить рабочее время чиновников и лучше распределить наши ресурсы, но самое главное - мы сможем обеспечить прибывающих сюда украинских беженцев необходимой поддержкой и помощью, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая медицинским обслуживанием, работой и языковой подготовкой“, - пояснил Ляэнеметс.

Что касается других предложений, он сказал, что будут усилены рабочие пограничные процессы и мониторинг миграции с целью получения более точного представления о тех, кто пересекает границу - как украинских военных беженцев, так и граждан Российской Федерации. „Меры, принятые в прошлом, становятся нерелевантными в нынешних условиях, поскольку они не позволяют детально изучить, в частности, украинских военных беженцев“, - сказал Ляэнеметс. „Среди прочего, будет активизировано сотрудничество с Украиной в области обмена информацией, и кроме того, украинские оперативные специалисты и пограничники будут приезжать на наши пограничные посты для совместной работы“.

Министр внутренних дел подчеркнул, что основная цель предлагаемых мер - получить более полное представление о присутствии или передвижении украинских военных беженцев в Эстонии и что уже прибывшие украинцы не представляют угрозы для нашего общественного порядка или внутренней безопасности.

С 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пограничной службы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии.

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