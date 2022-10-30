Общего пограничного контроля не будет. Ляэнеметс: недавнее заявление - предвыборное соло Рейнсалу(13)
Правительство на днях одобрило предложения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса об усилении пограничного контроля. Министр подчеркнул, что общий пограничный контроль вводиться не будет.
Хотя обычно пограничные вопросы находятся в ведении Министерства внутренних дел, на правительственной пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу взял на себя инициативу и стал говорить о необходимости введения пограничного контроля. „У нас нет ясности относительно того, сколько украинских беженцев находится в Эстонии. Одним из примеров является вопрос о посещаемости детьми школ. Нам нужна ясность в отношении того, кто въезжает в страну, а кто выезжает. Это необходимо нам как для поддержания безопасности, так и для планирования наших дел. Что касается предположения о невозможности это сделать, то все можно, это уже делалось раньше“.
Затем премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительству предстоит обсуждение. „Конечно, со стороны министра иностранных дел будет эвфемизмом сказать, что это пограничный контроль, а не закрытие границ“.
Вопрос обсуждался в четверг днем, и, по словам Лаури Ляэнеметса, его предложения были приняты, в то время как идея Рейнсалу о всеобщем пограничном контроле была отвергнута. В пятницу Ляэнеметс был с визитом в Валгаском уезде, отметив, что обеспокоенные местные жители спрашивают - будет ли введен пограничный контроль? Ведь им часто приходится ездить в Латвию. Г-н Ляэнеметс заверил их, что этого не произойдет. „Это заявление было предвыборным соло министра иностранных дел. Пограничный контроль в таком виде не даст нам того, чего мы хотим“, - сказал он, отметив, что ЕС предоставляет временную защиту гражданам Украины, и они могут перемещаться между странами, например, из Эстонии в Латвию.
Он добавил, что это также будет пустой тратой ресурсов Департамента полиции и погранохраны. На эстонских пунктах пересечения границы постоянно должны будут находиться 400 человек. „Худшим вариантом было бы поспешное введение пограничного контроля перед выборами“, - сказал он, критикуя просьбу Рейнсалу. „Мы измотаем чиновников, мы снизим внутреннюю безопасность. Все всегда должно делаться по необходимости“, - сказал он.
Г-н Ляэнеметс объяснил, в чем будут заключаться предлагаемые им изменения. Предлагаемая поправка к закону об иностранцах на практике будет означать, что граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству информацию о своем местонахождении и контактную информацию.
„До сих пор мы просили украинских военных беженцев предоставлять нам такую информацию. Многие из них так и сделали, но для того, чтобы лучше организовать нашу работу, это должно стать обязательным. Быстро внеся необходимые уточнения в закон, мы сможем сэкономить рабочее время чиновников и лучше распределить наши ресурсы, но самое главное - мы сможем обеспечить прибывающих сюда украинских беженцев необходимой поддержкой и помощью, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая медицинским обслуживанием, работой и языковой подготовкой“, - пояснил Ляэнеметс.
Что касается других предложений, он сказал, что будут усилены рабочие пограничные процессы и мониторинг миграции с целью получения более точного представления о тех, кто пересекает границу - как украинских военных беженцев, так и граждан Российской Федерации. „Меры, принятые в прошлом, становятся нерелевантными в нынешних условиях, поскольку они не позволяют детально изучить, в частности, украинских военных беженцев“, - сказал Ляэнеметс. „Среди прочего, будет активизировано сотрудничество с Украиной в области обмена информацией, и кроме того, украинские оперативные специалисты и пограничники будут приезжать на наши пограничные посты для совместной работы“.
Министр внутренних дел подчеркнул, что основная цель предлагаемых мер - получить более полное представление о присутствии или передвижении украинских военных беженцев в Эстонии и что уже прибывшие украинцы не представляют угрозы для нашего общественного порядка или внутренней безопасности.
С 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пограничной службы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии.