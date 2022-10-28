В октябре инфляция в Германии достигла 70-летнего пика

Тем самым показатель достиг пикового значения с декабря 1951 года, когда уровень инфляции составил 10,5 процента. В то же время опрошенные агентством Reuters эксперты ожидали значения показателя на уровне в 10,1 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9 процента, говорится в предварительной оценке статистиков. В сентябре инфляция в месячном исчислении составляла 1,9 процента.

Сильнее всего по сравнению с октябрем 2021-го подорожали энергоносители - на 43 процента. Рост цен на них обусловлен последствиями войны в Украине. Продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 20,3 процента. В сфере услуг цены за год увеличились на 4 процента.