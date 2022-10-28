ВИДЕО | Латыш устроил скандальную драку в хоккейной Европе: вратари отчаянно лупили друг друга по голове и лицу в Венгрии

Итак, встречались две команды с названиями, которые трудны не только для слуха, но и для глаза: „Budapest Jegkorong Akademia“ и „DVTK Jegesmedvek“ из города Мишкольц. „Будапешт“ был лидером турнирной таблицы и играл дома — впервые с конца сентября. После двух периодов счет был 3:0 в пользу „Будапешта“ и латвийский страж ворот „Белых медведей“ Янис Ворис решил устроить шоу. В центре льда он сцепился со своим визави Даниэлем Корнаккером, да сделал это так, что тот не имел возможности уклониться от боя, пишет Sport24.

„Вратарь соперника проехал мимо меня. Он играл хорошо, поэтому я хотел его подразнить — слегка толкнул его плечом. В том, что нужно драться, у меня не было никаких сомнений. Для меня это первый такой опыт, но соперник пострадал больше. Я думал, что не получится выбрасывать руки из формы. Но я хорошо попал пару раз. Он попал мне в глаз один раз, но это мелочь. Я ему несколько раз попал в голову. Хотелось подарить команде эмоции. В третьем периоде на лед вышла совсем другая команда — ребята летели, были моменты, были даже возможности сравнять счет. Тренер похвалил и добавил, что такое должен был сделать полевой игрок, а не вратарь. Он сказал, что это показывает мой характер и желание бороться за победу“, — хвастался 22–летний латвиец.

Его „Белые медведи“ занимают третье место в лиге из десяти команд, но плотность очень большая — второе место от седьмого места отделяет четыре очка. Ворис — несомненный номер один своей команды. Он стартовал в девяти матчах из десяти, отразив 93,1% бросков. Сезон– 2020/2021 Ворис начал сезон в Дании, но затем перешел в рижское „Динамо“. Следующим летом вратарь перешел в сильнейший клуб Украины донецкий „Донбасс“, но завершил сезон в чемпионате Латвии.