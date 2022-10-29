Новости Эстонии
29.10.2022, 11:25

ФОТО | Эстонский магазин просит не бросать в урну для опасных отходов электронные сигареты. Причина вас удивит!

 (1)
E-sigaret
E-sigaret
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

В социальных сетях распространяется фотография объявления на стене эстонского магазина одной из крупных торговых сетей, в котором содержиться просьба не бросать в мусорный ящик, предназначенный для батареек и аккумуляторов, электронные сигареты.

Причина такой просьбы заключается в том, в поисках недокуренных электронных сигарет в мусорном ящике роются подростки.

„Уважаемый клиент, просим сюда не бросать э-сигареты, так как дети из забирают из мусорного ящика и докуривают до конца“, - гласит объявление.

Объявление на стене магазина

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии