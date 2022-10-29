29.10.2022, 11:25
ФОТО | Эстонский магазин просит не бросать в урну для опасных отходов электронные сигареты. Причина вас удивит!(1)
ФОТО: | Õhtuleht
В социальных сетях распространяется фотография объявления на стене эстонского магазина одной из крупных торговых сетей, в котором содержиться просьба не бросать в мусорный ящик, предназначенный для батареек и аккумуляторов, электронные сигареты.
Причина такой просьбы заключается в том, в поисках недокуренных электронных сигарет в мусорном ящике роются подростки.
„Уважаемый клиент, просим сюда не бросать э-сигареты, так как дети из забирают из мусорного ящика и докуривают до конца“, - гласит объявление.