Шах и мат Марту Хельме: прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении Пентус-Розиманнус(13)
Государственная прокуратура проанализировала поданную в отношении бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус жалобу и пришла к выводу об отсутствии оснований для возбуждения уголовного производства.
Жалоба о проступке, согласно которой у заявителя возникло подозрение, что министр финансов руководил процессом выдвижения своей кандидатуры в члены Европейской счетной палаты и тем самым совершила особо крупное нарушение об ограничении действий, была подана в прокуратуру 18 октября. Прокуратура тщательно проанализировала жалобу и приложения к ней, а также опубликованную в открытом доступе информацию в связи с назначением кандидата в члены Европейской счетной палаты.
По словам государственного прокурора Лауры Айаотс, несмотря на то, что кандидата в члены Европейской счетной палаты представляет министр финансов, сам процесс поиска кандидата не регламентирован.
„Согласно разъяснениям политиков и чиновников, данным на заседаниях специальной антикоррупционной комиссии, поиск кандидатуры не являлся задачей министра финансов, но прежде всего это было вопросом обоюдного согласия партийных лидеров, то есть политическим решением. В действительности, Министерство финансов, таким образом, исполнило формальную роль в поиске кандидатуры, отвечая за подготовку необходимых документов и государственных распоряжений. При оценке сведений, представленных в жалобе о преступлении, выяснилось, что Кейт Пентус-Розиманнус по сути не руководила этим процессом, поскольку решение о выдвижении кандидата принималось премьер-министром вне зависимости от действий министра финансов“, - сказала прокурор.
В жалобе также нет доказательств того, что министр финансов руководила политическими процессами поиска кандидата, предшествующим его выдвижению, поскольку, согласно объяснениям нескольких ведущих политиков, кандидатуру предложил премьер-министр. Также во время подачи кандидатуры правительству Эстонской Республики министр финансов находилась в зарубежной командировке, и на этот период ее замещал министр по делам сельской жизни – то есть Кейт Пентус-Розиманнус в утверждении своей кандидатуры участия не принимала.
„Уголовное производство сильно нарушает основные права граждан. Следовательно, уголовное производство является крайним инструментом и его нельзя начинать в ситуации, когда основания для возбуждения уголовного производства начинают искать только лишь в ходе уголовного производства. Уголовное производство может быть возбуждено по расследованию нарушения ограничения деятельности, если есть основания полагать, что должностное лицо участвовало в принятии решений или руководило процессом принятия решений в отношении себя или лиц, связанных с ним своей профессиональной деятельностью, но в данном случае это решение принималось вне зависимости от деятельности должностного лица. В процессе подачи заявки подготовка документа или резюме, необходимых для подачи заявки, не может рассматриваться как нарушение ограничения на действия“, — добавила Айаотс.
В представленных и имеющихся в распоряжении прокуратуры материалах не выявлено ни одного обстоятельства, из которого можно было бы сделать вывод о том, что Кейт Пентус-Розиманнус руководила решением при назначении ее кандидатом в члены Счетной палаты. При рассмотрении жалобы о преступлении прокуратура руководствуется законом и может на основании имеющейся информации дать оценку наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного производства. Если описываемая деятельность не соответствует составу преступления, предусмотренному Пенитенциарным Кодексом, как в данном случае, то уголовное дело не возбуждается, - разъяснила госпрокуратура.