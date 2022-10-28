Шах и мат Марту Хельме: прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении Пентус-Розиманнус

Жалоба о проступке, согласно которой у заявителя возникло подозрение, что министр финансов руководил процессом выдвижения своей кандидатуры в члены Европейской счетной палаты и тем самым совершила особо крупное нарушение об ограничении действий, была подана в прокуратуру 18 октября. Прокуратура тщательно проанализировала жалобу и приложения к ней, а также опубликованную в открытом доступе информацию в связи с назначением кандидата в члены Европейской счетной палаты.

По словам государственного прокурора Лауры Айаотс, несмотря на то, что кандидата в члены Европейской счетной палаты представляет министр финансов, сам процесс поиска кандидата не регламентирован.

„Согласно разъяснениям политиков и чиновников, данным на заседаниях специальной антикоррупционной комиссии, поиск кандидатуры не являлся задачей министра финансов, но прежде всего это было вопросом обоюдного согласия партийных лидеров, то есть политическим решением. В действительности, Министерство финансов, таким образом, исполнило формальную роль в поиске кандидатуры, отвечая за подготовку необходимых документов и государственных распоряжений. При оценке сведений, представленных в жалобе о преступлении, выяснилось, что Кейт Пентус-Розиманнус по сути не руководила этим процессом, поскольку решение о выдвижении кандидата принималось премьер-министром вне зависимости от действий министра финансов“, - сказала прокурор.

В жалобе также нет доказательств того, что министр финансов руководила политическими процессами поиска кандидата, предшествующим его выдвижению, поскольку, согласно объяснениям нескольких ведущих политиков, кандидатуру предложил премьер-министр. Также во время подачи кандидатуры правительству Эстонской Республики министр финансов находилась в зарубежной командировке, и на этот период ее замещал министр по делам сельской жизни – то есть Кейт Пентус-Розиманнус в утверждении своей кандидатуры участия не принимала.