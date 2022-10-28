Бизнес - правительству: государство ведет себя по отношению к партнерам-предпринимателям недобросовестно(8)
Торгово-промышленная палата Эстонии (ТПП) и Центральный союз предпринимателей Эстонии (ЦСПЭ) выступили с обращением к правительству, в котором высказали свое недовольство: доверие предпринимателей в отношении правительстава падает, так как государство часто не выполняет данных им обещаний или они оказываются показными.
Предпринимателей беспокоят недавно имевшие место случаи, когда правительство и различные организации публичного сектора вели себя в отношении бизнеса не совсем добросовестно. Такими примерами являются случаи, когда государство в условиях экстраординарной инфляции не изменяет цены по государственным подрядам, а также ситуация, связанная со строительствм СПГ-причала. В результате такого поведения в предпринимательской среде распространяется мнение, что государство не исполняет данные им обещания, и это снижет доверие бизнеса к государству.
Гендиректор ТПП Майт Пальтс сказал, что в ситуации непредвиденного резкого роста цен государство как бы заняло позицию, что все чрезвычайные расходы должен покрывать предприниматель. И это несмотря на то, что закон позволяет пойти бизнесу навстречу, и все как бы понимают необходимость этого, но до реальных действий не доходит.
„В связи с этим возникает вопрос: почему предприниматель должен брать на себя риски и сотрудничать с партнером, который, заказывая длительные и масштабные работы или услуги, отказывается разделить риски в чрезвычайной ситуации?“ - спрашивает Пальтс и добавляет, что вопрос - не в прибыли предпринимателей, а в том, чтобы работы могли быть выполнены и у предприятий была бы возможность выжить. По его словам, в частном секторе в таких ситуациях понимания у обеих сторон существенно больше, они понимают серьзность положения и хотят найти решение, но такого нельзя сказать (как правило) об общественном секторе.
Руководитель ЦСПЭ Арто Аас обращает внимание, что энергия предпринимателей сейчас тратится сразу на несколько кризисов. „В отношении осенне-зимнего периода царит неуверенность, идет подготовка к охлаждению экономики, а в некоторых секторах - и к кризису, - пояснил Аас. - В этих условиях особенно важна стабильность, соблюдение подписанных договоров с тем, чтобы самим не порождать новые кризисы“. Быстрый рост цен больно бьет, к примеру, и по предприятиям общественного транспорта, которые также ждут от государства как партнера внушающего доверие и разумного поведения.
Организации в своем обращении отмечают, что результатом недобросоветсного поведения государства в вопросе госпоставок может стать ситуация, когда из-за несогласия с предложением предпринимателей повысить расценки имеющиеся договоры подряда будут разрываться, а новые договоры будут для государства значительно дороже, чем было бы изменить старые. Также существует опасность, что часть предпринимателей обанкротится, в определенных секторах конкуренция снизится, что в свою очередь окажет на государство негативное влияние при определении цен в ходе будущих тендеров.
Другим примером, где государство, по мнению бизнеса, ведет себя недобросовестно, приводится строительство причала для СПГ-танкеров. Принятое по этому вопросу решение снизило доверие частного бизнеса к государству, а к тому же поставило в опасность энергетическую безопасность Эстонии в широком смысле.