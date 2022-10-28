Бизнес - правительству: государство ведет себя по отношению к партнерам-предпринимателям недобросовестно

Предпринимателей беспокоят недавно имевшие место случаи, когда правительство и различные организации публичного сектора вели себя в отношении бизнеса не совсем добросовестно. Такими примерами являются случаи, когда государство в условиях экстраординарной инфляции не изменяет цены по государственным подрядам, а также ситуация, связанная со строительствм СПГ-причала. В результате такого поведения в предпринимательской среде распространяется мнение, что государство не исполняет данные им обещания, и это снижет доверие бизнеса к государству.

Гендиректор ТПП Майт Пальтс сказал, что в ситуации непредвиденного резкого роста цен государство как бы заняло позицию, что все чрезвычайные расходы должен покрывать предприниматель. И это несмотря на то, что закон позволяет пойти бизнесу навстречу, и все как бы понимают необходимость этого, но до реальных действий не доходит.

„В связи с этим возникает вопрос: почему предприниматель должен брать на себя риски и сотрудничать с партнером, который, заказывая длительные и масштабные работы или услуги, отказывается разделить риски в чрезвычайной ситуации?“ - спрашивает Пальтс и добавляет, что вопрос - не в прибыли предпринимателей, а в том, чтобы работы могли быть выполнены и у предприятий была бы возможность выжить. По его словам, в частном секторе в таких ситуациях понимания у обеих сторон существенно больше, они понимают серьзность положения и хотят найти решение, но такого нельзя сказать (как правило) об общественном секторе.