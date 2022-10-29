Не проспите перевод часов! В ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

Поскольку на Европейском уровне еще не принято соглашение о смене времени два раза в год, летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. В связи с этим Эстония в следующем году, 26 марта 2023 года, снова перейдет на летнее время, которое будет действовать до 29 октября.

В 2019 году Европарламент принял решение об отмене сезонного перевода часов на зимнее и летнее время для стран ЕС. Последний раз стрелки часов планировалось перевести в марте 2021 года. При этом до марта 2021 года для исполнения решения Европарламента был введен переходный период. Страны ЕС должны были сами решить, какое время (зимнее или летнее) оставить как постоянное. Однако ввиду пандемии коронавируса было принято решение приостановить решение Европарламента о переходе на единое время. И пока эта тема не поднималась.