МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: как выжить и вконец не разругаться?(15)
Я провела маленькое социологическое исследование. Опросила 400 жителей Ласнамяэ, какие проблемы их больше всего волнуют? По порядку убывания важности список проблем выглядит так: дороговизна, переход школ на эстонский язык, растущая разобщенность в обществе.
Пенсионеры Ласнамяэ на грани выживания
Практически все мои собеседники главной проблемой называли стремительный рост инфляции, подорожание продуктов питания, топлива и высокие счета на электроэнергию, отопление и газ. В самом плачевном положении оказались одинокие пенсионеры. После оплаты коммунальных счетов они оказываются на грани выживания – денег на еду и необходимые лекарства не хватает. Очень часто в разговоре люди употребляли фразу „мы не знаем, как будет выживать зимой“.
По мнению жителей Ласнамяэ для того, чтобы обуздать цены на электроэнергию, необходимо уйти с биржи Nord Pool, установить мораторий на рост цен (универсальная услуга как раз это и сделала), более активно развивать сланцевую энергетику, строить собственную атомную электростанцию, разработать меры компенсации и взять под контроль деятельность энергокомпаний, которые получают суперприбыль.
Мои собеседники говорили также о плачевном положении инвалидов и тех, кто ухаживает за такими людьми. Нынешние пособия не в состоянии обеспечить их достойное существование, а возможности трудоустройства таких людей либо сильно ограничены, либо невозможны.
Школы и учителя не готовы к переходу на эстонский язык обучения
Во время прогулок по Ласнамяэ я встретила очень много обеспокоенных родителей и учителей, которые говорили о том, что план правительства перевести школы на эстонский язык обучения является крайне непродуманным. В большинстве своем жители Ласнамяэ убеждены, что эстонский язык нужно учить и нужно знать, но эти знания должны быть реальными, а не подогнанными под желаемую картинку чиновников и политиков.
Многие родители и учителя в один голос говорили о том, что учителей, способных обучать на эстонском и учить эстонскому языку не хватает, или качество преподавания никак нельзя назвать высоким. Не решен вопрос с детьми с образовательными потребностями – как должен выглядеть переход в их случае. Даже эстонские педагоги ссылались на то, что курсы для учителей русских школ не эффективны, так как не используются проверенные и зарекомендованные методики. По их мнению процесс должен быть плавным, государство должно сначала подготовить достаточное количество педагогов и платить им мотивирующую заработную плату. В итоге этот переход, за который так ратует министерство образования во главе с Тынисом Лукасом, может превратиться в строительство потемкинских деревень, а дети в итоге не будут знать толком ни эстонского языка, ни предметов. Респонденты утверждали, что в школах и садах недостаточное количество уроков эстонского языка.
Всю ситуацию со школьным образованием и планируемым переходом на эстонский язык осложняет то, что многие учителя попросту перегорели от высоких нагрузок, постоянного стресса и постоянно усложняющихся требований от министерства образования. И это при том, что зарплату педагога никак нельзя назвать достойной его труда.
Старые песни о главном: интеграция и глобализация
Помимо переживаний о высоких ценах и образовании детей каждый второй житель Ласнамяэ говорил о том, что в обществе ощущается возросшая разобщенность между эстонцами и местными русскими. Люди отмечали, что им больно от того, что некоторые местные политики видят в них угрозу для безопасности страны и хотят принять дискриминирующие их законы (лишение неграждан права голоса на местных выборах). По мнению моих собеседников такие политические инициативы лишь делят общество на „своих“ и „чужих“, и вызывают взаимную неприязнь среди национальных общин.
Кроме того, жители Ласнамяэ возмущались, что правительство слишком много занимается международными вопросами вместо того, чтобы решать проблемы собственного народа. Люди высказывали обеспокоенность в связи с безопасностью в городах Эстонии из-за большого наплыва беженцев, среди которых не только дети, женщины и старики, но и молодые мужчины.
А еще ласнамяэцев тревожат ссоры между партиями, отсутствие идеологии нашего государства, массовая вырубка леса, безнаказанность за плохое обращение с животными и зависимость от глобалистов.