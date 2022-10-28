МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: как выжить и вконец не разругаться?

Пенсионеры Ласнамяэ на грани выживания

Практически все мои собеседники главной проблемой называли стремительный рост инфляции, подорожание продуктов питания, топлива и высокие счета на электроэнергию, отопление и газ. В самом плачевном положении оказались одинокие пенсионеры. После оплаты коммунальных счетов они оказываются на грани выживания – денег на еду и необходимые лекарства не хватает. Очень часто в разговоре люди употребляли фразу „мы не знаем, как будет выживать зимой“.

По мнению жителей Ласнамяэ для того, чтобы обуздать цены на электроэнергию, необходимо уйти с биржи Nord Pool, установить мораторий на рост цен (универсальная услуга как раз это и сделала), более активно развивать сланцевую энергетику, строить собственную атомную электростанцию, разработать меры компенсации и взять под контроль деятельность энергокомпаний, которые получают суперприбыль.

Мои собеседники говорили также о плачевном положении инвалидов и тех, кто ухаживает за такими людьми. Нынешние пособия не в состоянии обеспечить их достойное существование, а возможности трудоустройства таких людей либо сильно ограничены, либо невозможны.

Школы и учителя не готовы к переходу на эстонский язык обучения

Во время прогулок по Ласнамяэ я встретила очень много обеспокоенных родителей и учителей, которые говорили о том, что план правительства перевести школы на эстонский язык обучения является крайне непродуманным. В большинстве своем жители Ласнамяэ убеждены, что эстонский язык нужно учить и нужно знать, но эти знания должны быть реальными, а не подогнанными под желаемую картинку чиновников и политиков.