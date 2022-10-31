Почему для ежедневной работы стоит выбрать ноутбук бизнес-класса?

Вариантов настройки ноутбуков бизнес-класса также очень много. Поэтому машины с одинаковым названием и внешним видом могут существенно различаться с точки зрения внутреннего процессора, памяти и объема хранилища. Это сделано для того, чтобы каждый клиент мог найти устройство с мощностью, соответствующей его потребностям. С другой стороны, это позволяет унифицировать другие компоненты и использовать их в течение более длительного периода времени. При этом все используемые детали подобраны гораздо тщательнее по сравнению с компьютерами для домашних пользователей, и устройство действительно рассчитано на ежедневную работу и постоянное ношение с собой.

В производстве компьютеров бизнес-класса обычно используются более прочные материалы и компоненты. Это значит, что корпус и рама устройства физически прочны и собраны гораздо более продуманно. Поэтому корпус компьютера не прогибается, если приподнять его за угол, и не перекручивает при этом материнскую плату. Также такой компьютер гораздо более устойчив к физическому износу. Кроме того, у экрана укрепленные петли, а клавиатура долговечна и не имеет тенденции со временем терять кнопки. Верхняя крышка также прочнее, а это значит, что надавливание на нее не влияет непосредственно на экран. Стоит упомянуть и охлаждение, которое является более эффективным и устроено таким образом, чтобы зоны, где находятся руки, были максимально прохладными. Итак, машины бизнес-класса не всегда самые привлекательные на вид, но при этом гораздо более практичны.

Поскольку речь идет о выполнении работы, к ноутбукам бизнес-класса предъявляются несколько иные требования по сравнению с устройствами, предназначенными для домашних пользователей. А именно, пользователь ожидает от компьютеров такого типа надежности, долгой службы и уверенности в том, что устройство не подведет в критический момент. Поэтому компьютер бизнес-класса должен быть физически прочным, обладать необходимым для работы программным обеспечением и выдерживать ежедневную многочасовую работу.

Программы и безопасность

Большое внимание также уделяется безопасности устройств и возможностям управления. Например, сканер отпечатков пальцев уже стал не исключением, а практически стандартом. Кроме того, компьютеры часто делают водонепроницаемыми, чтобы любая жидкость, случайно попавшая на клавиатуру, вытекала через отверстия в корпусе и не причиняла большого ущерба. С точки зрения программного обеспечения используются версии Windows Pro, которые позволяют централизованно управлять устройствами и являются более безопасными, предлагая, например, функциональность шифрования жесткого диска, т. е. Bitlocker.

Подавляющее большинство пользователей компьютеров не могут обойтись без офисных программ Word и Excel. К сожалению, эти программы не идут сразу в комплекте с Windows, их необходимо приобретать отдельно. Сегодня наиболее целесообразно использовать облачную версию Microsoft 365. Это всегда гарантирует наличие последней версии всех программ, а также позволяет использовать приложения на нескольких разных устройствах одновременно. Кроме этого, благодаря облачным технологиям все данные постоянно доступны.

Также стоит помнить, что, помимо традиционных Word и Excel, Microsoft 365 включает платформу Teams, которая упрощает удаленную работу, программу PowerPoint для презентаций и многое другое.

Прочие преимущества

Поскольку ноутбуки бизнес-класса предназначены для выполнения работы, они часто поддерживают подключение к док-станции. Таким образом, все дополнительные устройства на рабочем столе, которые используют кабели, такие как монитор, принтер и т. д., можно подключить к док-станции, а саму станцию – к компьютеру. Поэтому вам не придется каждый раз подключать провода по отдельности. Также стоит отметить, что и гарантия на такие компьютеры действует намного дольше. Как правило, это три года, но часто встречается и пятилетняя гарантия, притом для бизнес-клиента. Это большая разница по сравнению с 12-месячным гарантийным периодом на многие ноутбуки для бизнес-клиентов. И хотя на более дешевые компьютеры бизнес-класса стандартная бизнес-гарантия составляет 12 месяцев, ее обычно можно продлить.

Для кого?

В целом, ноутбуки бизнес-класса в первую очередь предназначены для пользователей, которым нужно надежное устройство не только для посещения интернета. Поэтому, если очевидно, что компьютер будет использоваться по назначению каждый день, и хочется, чтобы он прослужил долго и обладал длительным гарантийным сроком, определенно стоит присмотреться к устройству бизнес-класса.

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