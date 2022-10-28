ОТ РЕДАКЦИИ | Журналисты должны понимать свою ответственность

Вчера вокруг политика и члена Рийгикогу Марко Михкельсона вспыхнул скандал, когда издание Postimees опубликовало статью о том, что он ходил в полицию, чтобы дать показания о „неэтичных фотографиях детей“, которые были найдены в его телефоне. Это не отдельный случай, он связан со спорами на право опеки над детьми. После Postimees и другие издания поспешили опубликовать новость про Михкельсона. То, что касается детей, всегда представляется крайне деликатным вопросом и требует серьезного отношения от всех причастных сторон: от журналистов, от правоохранительных органов, от политиков.

Но случай Марко Михкельсона сложнее, потому что как раз у правоохранительных органов против него нет обвинений и нет уголовного дела, и в опубликованных журналистских материалах нет достаточного количества деталей и информации, чтобы давать какие-либо моральные и правовые оценки действиям Михкельсона. Если бы было возбуждено уголовное дело и имелись неопровержимые доказательства вины Михкельсона, можно было бы требовать его отстранения от работы в Рийгикогу и от эстонской политики вообще до тех пор, пока он не восстановит свое доброе имя, либо же пока не будет доказана его вина. В данном случае выдвигать такие требования нет оснований, потому что никакие обвинения Михкельсону не предъявлены, и вся эта история находится на уровне некрасивых бульварных сплетен и домыслов, реально зафиксированных фактов недостаточно.

Еще несколько лет назад журналисты старались придерживаться ряда критериев, согласно которым такую статью можно было бы опубликовать: наличие уголовного дела или наличие у издания железных доказательств преступных действий Марко Михкельсона. В этом заключается главная причина, по которой другие издания отказывались публиковать эту историю, а так же потому, что понимали, что это может повлиять на ход дела по вопросу опеки. По словам самого Михкельсона, от публикации такого материала отказался предыдущий главный редактор Postimees. И данный случай поднимает вопросы и о журналистской этике; здесь не нужно обсуждать или осуждать выбор редакции Postimees, но надо помнить, что на журналистах лежит большая ответственность и существуют обязательные нормы подачи материалов такого характера. Раньше редакторы газет хорошо знали, что на первую страницу ни в коем случае нельзя ставить слово „слухи“, потому что журналисты не имеют права заниматься распространением слухов, в своей работе они должны опираться на четкие факты и не пренебрегать этическими и моральными нормами.