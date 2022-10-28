ВИДЕО | Что делать с водителями, которые выезжают на велосипедные дорожки? Таллиннский велосипедист решил бороться своими методами(8)
Разделение тротуара и велосипедно-пешеходной дорожки столбиками не мешает некоторым водителям туда заезжать. Когда уставший от беспредела велосипедист решил как-то это остановить, стало очевидно, что у водителей еще осталась толика высокомерия.
Летом на Раннамяэ теэ проложили велосипедную дорожку с двусторонним движением. Это была последняя часть центрального велокольца, целью которого являлось создание безопасной велосипедной дорожки вокруг старого города.
Данный участок дороги действительно стал безопаснее – это подтверждает и заснятый на видео велосипедист, который часто здесь ездит и считает разделенные столбами велосипедные дорожки значительно безопаснее других. Однако общую картину портят водители, которые заезжают на владения двухколесных транспортных средств, несмотря на разделительные столбы. Чтобы бороться с ними, горожанин решил положить свой велосипед на землю в качестве препятствия и снять реакцию пойманных на месте нарушителей. Ответ одного из водителей можно увидеть на видео.
„Я вполне осознанно решил не давать машинам двигаться на чужую территорию и сам активно не нагнетать ситуацию — никого не ругал, не показывал средний палец, не наезжал на автобилистов“, — комментирует велосипедист, пожелавший остаться неназванным. „Только одно крепкое словечко сорвалось с моих губ, о чем я, конечно, сожалею и за которое приношу свои извинения“, — добавил он.
Плохая организация дорожного движения или обычная наглость?
Дорожная полиция расценивает дело как нарушение, заслуживающее возбуждения дела.
„Велосипедная дорожка была построена с целью дать велосипедистам возможность безопасно передвигаться в отдалении от автомобилей. Поэтому, безусловно, неправильно, что водители все равно сворачивают на велосипедную дорожку, несмотря на знаки. Будь то невнимательность, привычка или преднамеренное поведение, это, в любом случае, является нарушением“, — прокомментировал начальник патрульного отдела Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн.
Тем не менее, стоит отметить, что на пересечении улицы Сууртюки и Раннамяэского шоссе водителям бывает сложно понять, куда именно повернуть. Особенно в свете относительно недавних реорганизаций.
„К сожалению, этот конец дороги очень плохо размечен для автомобилистов, а пластиковые столбы, расставленные в качестве препятствия, очень часто оказываются кривыми, сломанными или вовсе отсутствуют“, — сочувствует приславший видео велосипедист. „В целом, львиная доля велодорожек не до конца доделана в смысле логики, в том числе тот же участок Раннамяэского шоссе, который неожиданно заканчивается перекрестком. Куда дальше должен двигаться велосипедист, не сразу понятно. Единственный способ избежать таких недочетов — это чтобы градостроители и строители сами ездили по этим отрезкам — не только в момент перерезания ленточки, но и ежедневно“, — говорит он.
Но даже если это человеческий фактор или ошибка из-за неправильной разметки, это не объясняет движение по чужой полосе. „Да, они могли оказаться там по неосторожности, но в таком случае они должны были признать свою ошибку, а не ругать велосипедиста“, — резюмирует ситуацию водитель двухколесного транспортного средства.
Как сотрудники Дорожной полиции относятся к самодеятельности, показанной на видео?
„К сожалению, полиция не всегда может быть в правильном месте в правильное время, но у нас есть внимательные и образцовые участники дорожного движения, которые помогают обеспечить безопасность. Каждый из нас может внести свой небольшой вклад в безопасность дорожного движения, в первую очередь, ведя себя законопослушно и подавая пример, а также вежливо обращая внимание на чье-то нарушение, если сам нарушитель этого не замечает, таким образом направляя их к более правильному и безопасному поведению на дорогах“, — прокомментировал начальник патрульно-постовой службы центра мониторинга дорожного движения.