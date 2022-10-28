ВИДЕО | Что делать с водителями, которые выезжают на велосипедные дорожки? Таллиннский велосипедист решил бороться своими методами

Летом на Раннамяэ теэ проложили велосипедную дорожку с двусторонним движением. Это была последняя часть центрального велокольца, целью которого являлось создание безопасной велосипедной дорожки вокруг старого города.

Данный участок дороги действительно стал безопаснее – это подтверждает и заснятый на видео велосипедист, который часто здесь ездит и считает разделенные столбами велосипедные дорожки значительно безопаснее других. Однако общую картину портят водители, которые заезжают на владения двухколесных транспортных средств, несмотря на разделительные столбы. Чтобы бороться с ними, горожанин решил положить свой велосипед на землю в качестве препятствия и снять реакцию пойманных на месте нарушителей. Ответ одного из водителей можно увидеть на видео.

„Я вполне осознанно решил не давать машинам двигаться на чужую территорию и сам активно не нагнетать ситуацию — никого не ругал, не показывал средний палец, не наезжал на автобилистов“, — комментирует велосипедист, пожелавший остаться неназванным. „Только одно крепкое словечко сорвалось с моих губ, о чем я, конечно, сожалею и за которое приношу свои извинения“, — добавил он.

Плохая организация дорожного движения или обычная наглость?

Дорожная полиция расценивает дело как нарушение, заслуживающее возбуждения дела.

„Велосипедная дорожка была построена с целью дать велосипедистам возможность безопасно передвигаться в отдалении от автомобилей. Поэтому, безусловно, неправильно, что водители все равно сворачивают на велосипедную дорожку, несмотря на знаки. Будь то невнимательность, привычка или преднамеренное поведение, это, в любом случае, является нарушением“, — прокомментировал начальник патрульного отдела Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн.

Тем не менее, стоит отметить, что на пересечении улицы Сууртюки и Раннамяэского шоссе водителям бывает сложно понять, куда именно повернуть. Особенно в свете относительно недавних реорганизаций.