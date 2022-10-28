Министр образования: переход на эстонский язык обучения важен еще для информационного и культурного пространства

Ведущий программы решил уточнить у Тыниса Лукаса действительно ли министра образования тревожит не столько язык обучения, сколько содержание учебной программы. И даже больше того, русскоязычные СМИ, например, также транслируют не самую благожелательную повестку. Это можно было наблюдать на примере сноса памятника-танка в Нарве. Тогда возмутились не только нарвитяне, но и большая часть русскоязычного населения страны.

Тынис Лукас заверил, что в русских и эстонских школах существует единая учебная программа. Несомненно, бывают редкие случаи расхождений, но это скорее исключения. Однако настроения и взгляды формируются не только в школах, но и внутри семей.

„Владение эстонским языком также дает возможность следить за местными СМИ и позволит находиться в едином информационном пространстве. Знание государственного языка даст каждому возможность интегрироваться в эстонское общество, и это важно для нашего единого информационного пространства. Давайте не будем запрещать, давайте позволим приблизиться части нашего населения к эстонскому языку“, сказал министр образования и науки Тынис Лукас.

Полемику ведущего и министра прервал Михаил Кылварт. Мэр Таллинна считает, что подобные разделения на „наших“ и „не наших“ как раз и разобщают общество: „Если мы будем постоянно делать акцент на том, что в Нарве живут не наши люди, то это так и останется. И проблема даже начнет усугубляться. Хватит говорить как будто существуют какие-то иные, другие люди – „нарвские“, „ласнамяэские“. Или ученики русских школ, которые тоже не такие. Нет, это наши люди“.

В конце мэр Таллинна подытожил беседу следующими словами „несмотря на то, что у нас разные политические взгляды, несомненно нам нужно работать вместе. Но я действительно считаю, что сегодняшний план, не является планом вовсе. Для этого даже нет никакого фундамента. И через два года мы будем в ситуации, где у нас не хватает учителей, отвечающих квалификации“.