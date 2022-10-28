Политики и чиновники годами парились в сауне за счет волости(1)
В Пыльтсамаа разгорелся нешуточный спор между волостным самоуправлением и членами благотворительной организации Põltsamaa Lions Klubi: выяснилось, что благотворители годами собирались в сауне при гимназии, не платя за это ни копейки местным властям, пишет dv.ee.
Расходы на электроэнергию и воду при этом весьма приличные, плюс помещение нуждается в регулярной уборке (которую до определенного момента также оплачивали местные власти).
„Банные посиделки“ благотворителей устраивались регулярно в течение многих лет, вплоть до осени нынешнего года. У новой волостной администрации по этому поводу возникло много вопросов.
В частности, руководители волости никак не возьмут в толк, отчего это школа в свое время согласилась предоставить принадлежащие самоуправлению помещения в распоряжение членов Lions, и какой в этом был общественный интерес — те же учителя за 13 лет в расположенной на территории гимназии сауне так и не попарились.