За перила он ребенка не поднимал: полиция провела беседу с мужчиной, который держал ребенка вниз головой над Лаагна теэ(14)
В конце прошной недели в сети появилось сообщение о том, что мужчина тряс маленького ребенка за ноги прямо над проезжей частью на Лаагна теэ. Сегодня полиция сообщила, что личность мужчины установлена и с ним была проведена беседа.
Новой информацией с RusDelfi поделилась Тейли Пийскоппель, руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции:
„Вчера мы встретились с мужчиной, запечатленным на видео, с его сожительницей и их общим ребенком. По словам мужчины, они часто проходят по этому мосту, и, поскольку он хотел ребенка развлечь – то поднял его в воздух, имитируя полет, и опустил обратно. Мужчина также подтвердил, что все это происходило у края моста, но за перила он ребенка не поднимал и не тряс. Также полиция при просмотре видео не установила, что ребенка трясли или его жизнь подвергалась опасности.
У родителей не было раньше каких-либо соприкосновений с полицией. Наша встреча также подтвердила, что с ребенком все хорошо“.
В пятницу 21 октября одной из групп на Facebook появилось сообщение о том, что на мосту Саарепийга мужчина тряс маленького ребенка за ноги над проезжей частью. Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, была взволнована и возмущена: „длилось все считанные секунды, но боюсь представить, какие могли быть последствия“, - написала она. Полиция отреагировала в этот же день и начала проверку.