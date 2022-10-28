За перила он ребенка не поднимал: полиция провела беседу с мужчиной, который держал ребенка вниз головой над Лаагна теэ

„Вчера мы встретились с мужчиной, запечатленным на видео, с его сожительницей и их общим ребенком. По словам мужчины, они часто проходят по этому мосту, и, поскольку он хотел ребенка развлечь – то поднял его в воздух, имитируя полет, и опустил обратно. Мужчина также подтвердил, что все это происходило у края моста, но за перила он ребенка не поднимал и не тряс. Также полиция при просмотре видео не установила, что ребенка трясли или его жизнь подвергалась опасности.