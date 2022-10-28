Тренер сборной Германии предрёк отмену этапов КМ по лыжам из-за энергетического кризиса

„Высокие цены на электричество и энергетический кризис не позволяют организаторам вырабатывать много снега. А для нас снег является важнейшей основой. Поэтому я думаю, что будут отмены соревнований, особенно там, где организаторы решат не производить снег“, — цитирует Шликенридера BR24. Ранее о возможной отмене этапов Кубка мира по горным лыжам и лыжным гонкам в связи с энергетическим кризисом уже говорил генсекретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вон.