Зимние виды
28.10.2022, 14:16

Тренер сборной Германии предрёк отмену этапов КМ по лыжам из-за энергетического кризиса

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер заявил, что в новом сезоне некоторые этапы Кубка мира будут отменены из-за проблем с энергетикой. По мнению специалиста, организаторы не смогут произвести снег в достаточном объёме.

„Высокие цены на электричество и энергетический кризис не позволяют организаторам вырабатывать много снега. А для нас снег является важнейшей основой. Поэтому я думаю, что будут отмены соревнований, особенно там, где организаторы решат не производить снег“, — цитирует Шликенридера BR24. Ранее о возможной отмене этапов Кубка мира по горным лыжам и лыжным гонкам в связи с энергетическим кризисом уже говорил генсекретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вон.

Источник - Чемпионат

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