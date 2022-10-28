Исследование: автомобили с какими двигателями ездят по дорогам Эстонии сегодня и какие будут ездить по ним в будущем?

„Следует также отметить, что когда мы спрашивали у респондентов, какую машину они планируют купить на смену имеющейся, то самым популярным ответом жителей рядных и парных домов было желание приобрести электромобиль (23% опрошенных). Твердое намерение стать владельцем гибрида выразили 18%, и подключаемого гибрида – те же 18%. Это означает, что почти половина жителей рядных и парных домов желают обладать автомобилем, который можно заряжать от электросети“, — сказала Мейус.

Опрос также показал, что при выборе автомобиля большую роль играет место жительства. Наибольшее число электромобилей можно видеть припаркованными перед рядными, парными и частными домами, т.е. у трех процентов проживающих в них семей есть электромобиль, тогда как таковым обладает лишь один процент семей, проживающих в квартирах.

„Автомобилей с бензиновым двигателем насчитывается больше всего в крупных городах, тогда как с дизельным — в сельских районах. Вероятно, это связано с дневным пробегом и предпочтениями автовладельцев к типу используемого транспортного средства. Если, например, в крупных городах владельцев электромобилей насчитывается три процента, то в небольших городах и сельских районах — один процент“, — пояснила Мейус.

По словам Марион Мейус , старшего технического эксперта If Kindlustus по ущербу в прибалтийских странах, автомобили с бензиновым двигателем популярны среди всех групп населения. Автомобилями с дизельным двигателем владеют в основном водители в возрасте 35-44 лет.

Результаты опроса показали, что бóльшую часть автопарка эстонских семей составляют автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. При этом 62 процента семей владеют автомобилями с бензиновым двигателем, и 47% – с дизельным. Обладателями автомобилей с гибридным двигателем являются четыре процента семей, три процента пользуются автомобилями, работающими на сжиженном газе LPG, и два процента располагают электромобилями. Свой выбор в пользу автомобилей, работающих на природном газе CNG, и подключаемых гибридов сделал один процент семей.

У проживающих в квартирах также можно отметить явную смену тенденций в покупке автомобиля. Хотя дизельные (22%) и бензиновые двигатели (20%) по-прежнему остаются наиболее популярными, отмечается растущий интерес к гибридам (19%), электромобилям (9%) и подключаемым гибридам (9%). Предпочтения жильцов частных домов к тому или иному автомобилю непосредственно зависят от места жительства; так, в сельских районах предпочтения явно склоняются в пользу дизельных двигателей (29%).

Конечно, покупка и содержание автомобиля связаны также с доходами людей. Исследование показало, что наибольшее число владельцев электромобилей, гибридов и подключаемых гибридов насчитывается среди тех, чьи доходы выше средних показателей. На вопрос, какой автомобиль вы бы выбрали, если бы все они стоили одинаково, чаще всего отвечали, что в таком случае выбор был бы сделан в пользу гибрида или электромобиля.

Наименьший интерес – на уровне 0-2% – жители Эстонии проявляют к автомобилям, работающим на сжиженном LPG и сжатом CNG газе. Чуть большая заинтересованность проявилась к автомобилям, использующим в качестве топлива водород. Такой интерес значительно чаще встречается у мужчин (5%), чем у женщин (1%). Однако, если бы цены на автомобили были одинаковыми, интерес к автомобилю с водородным двигателем составил бы порядка 10% среди мужчин и 3% среди женщин.

В то время как в Эстонии в настоящее время наиболее популярны автомобили с бензиновым двигателем, в других странах Балтии, напротив, – с дизельным. В Литве автомобилями с дизельным двигателем обладает 71% опрошенных, в Латвии – 61%, а в Эстонии – 47%. По дорогам Латвии и Литвы ездит больше автомобилей с газовым двигателем, а в Эстонии – с электрическим и гибридным.

В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек из каждой страны.