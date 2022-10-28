МНЕНИЕ | В России - время новых культов и идолов

На этой неделе на фоне новостей о подготовке российскими оккупантами бегства из Херсона промелькнули неожиданные сообщения: из города начали пропадать… памятники. Сначала опустели постаменты, где стояли Ушаков и Суворов, потом исчез и монумент князю Потемкину. Примечательно, что речь идет не о каких-то выдающихся шедеврах уровня Медного всадника или Давида Микеланджело. Бронзовый бюст Суворова установили в Херсоне в 1950 году, он представляет собой копию памятника работы скульптора Н.И. Рукавишникова (1903 года). Другую аналогичную копию можно и сегодня увидеть в музее полководца в белорусском Кобрине. Монумент Ушакову (авторства нескольких украинских скульпторов) поставили в 1957 году, первоначально из оргстекла, а с 1970 года — из бронзы. Памятник Потемкину и вовсе — практически новодел. Это установленная в 2003 году, то есть уже в независимой Украине, вольная фантазия на тему памятника работы И.П. Мартоса (автора известного монумента Минину и Пожарскому на Красной площади), который украшал Херсон с 1831 года, но был снесен в 20-е годы большевиками.