В Латвии юный хоккеист стал инвалидом из-за неправильного режима тренировок. Он получит компенсацию в 40 000 евро

Истец подал иск против хоккейного тренера, спортивного клуба и государства в лице Минздрава о возмещении морального вреда в размере 711 435 евро в связи с ущербом здоровью. На момент происшествия истец успешно занимался хоккеем уже много лет. Несмотря на то, что еще в возрасте 11 лет у него были выявлены изменения в электрокардиограмме и было рекомендовано снижение физической нагрузки, тренировки с большой физической нагрузкой проводились регулярно два раза в день, таким образом, спортивный клуб и тренер нанесли вред здоровью истца, используя программу тренировок, не соответствующую состоянию его здоровья. В свою очередь Минздрав несет ответственность за действия спортивного врача в связи с тем, что он не уведомил родителей и тренера о том, что состояние здоровья истца не позволяет ему участвовать в тренировках и нагрузка должна быть снижена.