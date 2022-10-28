Норвежская лыжница рассказала о предложении федерации соврать о допинге

Федерация лыжного спорта Норвегии предлагала скрыть положительную допинг-пробу многократной Олимпийской чемпионки Терезе Йохауг в 2016 году. Об этом лыжница написала в своей книге-автобиографии „Терезе Йохауг — вся история“.



„Они предложили мне отказаться от объявления допинг-пробы и вместо этого придумать объяснение, почему меня не было на соревнованиях. Было высказано предположение, что мы должны сказать, что я плохо себя чувствую, то есть подразумевать, что я больна. Я с трудом верила в то, что слышала. Неужели Норвежская федерация лыжного спорта только что предложила мне скрыть от СМИ информацию о допинг-пробе, чтобы не нарушать планы старта команды“, — отметила Йохауг.



В 2016 году Йохауг была отстранена от соревнований, так как в ее организме обнаружили запрещенное вещество анаболический стероид клостебол. Лыжница заявляла, что препарат попал в организм из-за бальзама для губ, который ей дал врач сборной Норвегии Фредерик Бендиксен. Йохауг вернулась к соревнованиям после Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.



34-летняя Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка. Свое первое золото она взяла в эстафете на Играх в Ванкувере 12 лет назад. Еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля. Также на счету Йохауг три победы в общем зачете Кубка мира. Норвежка занимает второе место в истории чемпионатов мира по лыжным видам спорта по общему количеству наград (19) и по количеству личных медалей (14).



В марте 2022 года Йохауг объявила о завершении карьеры.