Тревожные времена в экономике - застрахуйте себя от кредитных рисков!

Сверхвысокие цены на энергию и ежемесячный рост цен выше 20% коснулись всех, от частных лиц до предприятий. Наверное, в Эстонии нет предприятия, расходная база которого не оказалась бы под бешеным давлением роста цен. Тем важнее вовремя получать от заказчиков деньги за свои товары и услуги, но и здесь перспективы не радужные.

Например, статистика Налогово-таможенного департамента уже с начала года демонстрирует значительный рост должников по налогам. Данные AS Creditinfo Eesti также говорят о том, что если сравнивать первые три квартала 2021 и 2022 годов, то количество нарушений налоговых платежей предприятий выросло примерно на 10%.

Похожая картина наблюдается и в международном плане: Кредитное страхование KredEx за девять месяцев текущего года выплатило компенсаций по кредитному ущербу в размере 1,65 млн евро. Это примерно на 18% больше, чем за весть прошлый год и в 2,8 раза (!) больше, чем в 2020 году. Эти цифры четко доказывают, что ситуация в экономике призывает предпринимателей к осторожности.

Чувство уверенности в отношении поступления платежей

Именно поэтому каждое предприятие-экспортер, которое при продаже своих товаров и услуг не работает с предоплатой, должно задуматься о кредитном страховании. Кредитное страхование дает предприятию чувство уверенности на тот случай, если покупатель не способен выполнить свои обязательства, какой бы ни была причина - временные или постоянные платежные трудности либо политические потрясения в стране экспорта.

Эстонское предприятие, крупное или малое, конкурирует на внешних рынках как с местными, так и с другими зарубежными фирмами. Это означает, что при выборе делового партнера покупатель при равных предложениях выбирает того покупателя, который предлагает более продолжительный срок оплаты. Кредитное страхование, в свою очередь, дает предприятиям Эстонии чувство уверенности и возможность предложить клиенту такой срок оплаты, который станет для последнего решающим аргументом.