Тревожные времена в экономике - застрахуйте себя от кредитных рисков!
Аналитики все увереннее говорят о том, что тревожные времена в экономике уже наступили, причем не только в Эстонии, но и в странах наших основных экспортных рынков. Поэтому предприятия-экспортеры, которые этого еще не сделали, должны очень серьезно подумать о кредитном страховании.
Сверхвысокие цены на энергию и ежемесячный рост цен выше 20% коснулись всех, от частных лиц до предприятий. Наверное, в Эстонии нет предприятия, расходная база которого не оказалась бы под бешеным давлением роста цен. Тем важнее вовремя получать от заказчиков деньги за свои товары и услуги, но и здесь перспективы не радужные.
Например, статистика Налогово-таможенного департамента уже с начала года демонстрирует значительный рост должников по налогам. Данные AS Creditinfo Eesti также говорят о том, что если сравнивать первые три квартала 2021 и 2022 годов, то количество нарушений налоговых платежей предприятий выросло примерно на 10%.
Похожая картина наблюдается и в международном плане: Кредитное страхование KredEx за девять месяцев текущего года выплатило компенсаций по кредитному ущербу в размере 1,65 млн евро. Это примерно на 18% больше, чем за весть прошлый год и в 2,8 раза (!) больше, чем в 2020 году. Эти цифры четко доказывают, что ситуация в экономике призывает предпринимателей к осторожности.
Чувство уверенности в отношении поступления платежей
Именно поэтому каждое предприятие-экспортер, которое при продаже своих товаров и услуг не работает с предоплатой, должно задуматься о кредитном страховании. Кредитное страхование дает предприятию чувство уверенности на тот случай, если покупатель не способен выполнить свои обязательства, какой бы ни была причина - временные или постоянные платежные трудности либо политические потрясения в стране экспорта.
Эстонское предприятие, крупное или малое, конкурирует на внешних рынках как с местными, так и с другими зарубежными фирмами. Это означает, что при выборе делового партнера покупатель при равных предложениях выбирает того покупателя, который предлагает более продолжительный срок оплаты. Кредитное страхование, в свою очередь, дает предприятиям Эстонии чувство уверенности и возможность предложить клиенту такой срок оплаты, который станет для последнего решающим аргументом.
Своеобразие очень многих предприятий Эстонии вытекает из нашего малого масштаба и, с другой стороны, из крупных масштабов многих целевых рынков, так что зачастую влияние заказов одного конкретного клиента заметно сказывается на денежных потоках. Это оказывает непосредственное влияние на экономическую деятельность предприятия и на чувство уверенности в будущем - в самом крайнем случае неплатежеспособность одного крупного клиента и невозможность получения от него оплаты счетов может оказать уничтожающее действие. К счастью, этот риск можно снизить.
Помощь при выходе на новый рынок
Кредитное страхование KredEx поможет предприятию-экспортеру еще до возникновения потенциального ущерба. Начиная сотрудничество с новым покупателем на внешнем рынке, само предприятие далеко не всегда способно оценить существующие там риски. Трудно получить информацию и о финансовом поведении потенциального покупателя. Кредитное страхование KredEx предлагает предприятиям поддержку, проверяя фон будущего партнера и оценивая его платежеспособность.
Тревожные времена в экономике заставляют все предприятия очень критично пересматривать свои действия. В то же время турбулентность в экономике означает время новых возможностей, которые вполне могут появиться. Тем более важно обратить внимание на то, чтобы не идти на бессмысленный и чрезмерный риск, который позже может больно ударить по предприятию.