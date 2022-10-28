Футболист английского клуба получил ножевое ранение в торговом центре в Милане

Инцидент произошел в торговом центре Ассаго, в пригороде Милана. 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей, тяжело ранив по меньшей мере двоих из них, утверждает Corriere dello Sport.

Нападавшего заблокировали посетители, вскоре на помощь пришли карабинеры, которые задержали мужчину. Всего пострадало 6 человек, среди которых оказался и футболист. Всех пострадавших на вертолете доставили в больницу. Один человек умер во время транспортировки, им оказался кассир супермаркета, сообщает Libero Quotidiano.

Футболист находится в сознании и разговаривает, его уже навестили гендиректор „Монцы“ Адриано Галлиани и тренер Раффаэле Палладино.

Галлиани сообщил, что жизни Мари ничего не угрожает. Футболист получил довольно глубокую рану спины, но жизненно важные органы не задеты. У испанца повреждены мышцы, ему накладывают швы.