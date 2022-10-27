ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (246-й день) | Белый дом: в случае атаки России на коммерческие спутники США ответят
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночные удары
ВС РФ в ночь на 27 октября нанесли удар по одной из общин Киевской области, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. По его словам, в результате вспыхнул пожар, который ликвидируют. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Армия РФ также нанесла по окрестностям Запорожья удар тремя снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Смерч“, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, в результате обстрела разрушен объект инфраструктуры. На месте попадания снаряда возник пожар, который ликвидировали сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших, по предварительным данным, не было.
В Днепропетровской области в ночь на 27 октября силы противовоздушной обороны из воздушного командования „Восток“ уничтожили российскую высокоточную авиационную ракету Х-59.
В ночь на четверг украинские ПВО за два часа уничтожили 19 российских дронов-камикадзе иранского производства, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. Российские войска 26 октября с 22.00 до 00.00 выпустили более двух десятков беспилотников Shahed-136. Из них 17 дронов были уничтожены силами ПВО, еще 2 - другими подразделениями. 15 беспилотников были сбиты в Одесской, три - в Николаевской, один - в Винницкой области.
Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.
В аннексированном Крыму в ночь на 27 октября атаке беспилотного летательного аппарата подверглась Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе. Как сообщил „губернатор“ города Михаил Развожаев, в результате атаки загорелся один из трансформаторов ТЭС, который находился на профилактике и не работал, пострадавших нет.
Украину в начале октября посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, которые отказались сообщить подробности о поездке. О ней публично не сообщалось. По их данным, Бернс встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами.
Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и по-прежнему преследует максималистские цели, продолжая войну - на это указывает риторика российского президента, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 26 октября. В этот день, встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина „утратила суверенитет“, и США „используют ее как таран“ против РФ, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.
Россия предупредила, что может нанести удары по коммерческим спутникам США и других западных стран, если те будут использованы для помощи Украине в войне. Эти спутники - „квазигражданская инфраструктура“, поэтому могут „оказаться законной целью для ответного удара“, заявил на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ответил на вопрос об угрозах России нанести удары по американским коммерческим спутникам как „квазигражданской“ инфраструктуре.
„Любая атака на инфраструктуру США встретит подобающий ответ подобающим способом“, - заявил Кирби. США „привлекут Россию к ответу за любое подобное нападение, если оно произойдет“, добавил он. Кирби также отметил, что действительно есть общедоступные данные о том, что Россия стремится завладеть противоспутниковыми технологиями.
Со следующей недели школы и колледжи в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах будут переведены на дистанционное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети „ВКонтакте“. В таком формате образовательные учреждения, по словам Гладкова, будут работать до 1 декабря. Глава региона назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.
В Боровском районе Харьковcкой области обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором по меньшей мере 17 тел гражданских и военных, сообщила Национальная полиция Украины. „Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками“, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным полиции, все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроекты о мобилизации граждан с судимостью и о добровольческих формированиях. Нововведения разрешают призывать граждан с непогашенной судимостью по тяжким статьям, исключая преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершение теракта, государственную измену и ряд других случаев. Кроме того, при объявлении мобилизации в Вооруженные силы в качестве гражданского персонала станет можно переводить тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу вне военных структур.
Киевский городской совет переименовал более 40 улиц и иных городских объектов, названия которых были связаны с Россией и СССР. Такие данные привел мэр города Виталий Кличко.
США не видят признаков того, что российские учения „Гром-2022“, которые сейчас идут на северо-западе страны, могут быть прикрытием для подготовки к применению ядерного оружия в украинском конфликте. Об этом заявил глава министерства обороны США Ллойд Остин.
„Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать, на данный момент, что это какая-то операция прикрытия“, - сказал он. Остин добавил, что не считает, что Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия и отказался говорить о том, каким конкретно мог бы быть ответ Запада на его применение.
„Мы с самого начала очень ясно дали понять, что последует очень значительный ответ со стороны международного сообщества“, - сказал министр.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин передавал какие-либо послания Владимиру Зеленскому через президента Гвинеи-Биссау Умара Сиссоку Эмбало. Накануне сообщалось, что после визита в Москву Эмбало передал президенту Украины прямое послание от Путина о готовности к переговорам. По словам Пескова, в ходе встречи с президентом Гвинеи-Биссау Путин всего лишь подтвердил, что Россия не против переговорного процесса.
Путин: версия о „грязной бомбе Киева“ исходила от российских спецслужб
Владимир Путин прокомментировал последние звонки министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова своим коллегам из других стран с предупреждением о том, что Киев якобы хочет взорвать на территории Украины „грязную бомбу“.
„Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом“, - сказал Путин. По словам российского президента, изначально эта версия исходила от российских спецслужб.
„Мы же неслучайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается“, - сказал он.
Российскую версию о грязной бомбе отрицают в Киеве. Украина пригласила инспекторов Международного агентства по ядерной энергии посетить страну, чтобы убедиться, что никакой подготовки радиоактивных веществ к боевому применению на подконтрольной ей территории не происходит.