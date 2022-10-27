ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (246-й день) | Белый дом: в случае атаки России на коммерческие спутники США ответят

Украину в начале октября посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, которые отказались сообщить подробности о поездке. О ней публично не сообщалось. По их данным, Бернс встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами.

В аннексированном Крыму в ночь на 27 октября атаке беспилотного летательного аппарата подверглась Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе. Как сообщил „губернатор“ города Михаил Развожаев, в результате атаки загорелся один из трансформаторов ТЭС, который находился на профилактике и не работал, пострадавших нет.

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли одно из промышленных предприятий Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, обошлось без жертв, но есть разрушения.

В ночь на четверг украинские ПВО за два часа уничтожили 19 российских дронов-камикадзе иранского производства, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. Российские войска 26 октября с 22.00 до 00.00 выпустили более двух десятков беспилотников Shahed-136. Из них 17 дронов были уничтожены силами ПВО, еще 2 - другими подразделениями. 15 беспилотников были сбиты в Одесской, три - в Николаевской, один - в Винницкой области.

Армия РФ также нанесла по окрестностям Запорожья удар тремя снарядами реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Смерч“, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, в результате обстрела разрушен объект инфраструктуры. На месте попадания снаряда возник пожар, который ликвидировали сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

ВС РФ в ночь на 27 октября нанесли удар по одной из общин Киевской области, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. По его словам, в результате вспыхнул пожар, который ликвидируют. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и по-прежнему преследует максималистские цели, продолжая войну - на это указывает риторика российского президента, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 26 октября. В этот день, встречаясь с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина „утратила суверенитет“, и США „используют ее как таран“ против РФ, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.

Россия предупредила, что может нанести удары по коммерческим спутникам США и других западных стран, если те будут использованы для помощи Украине в войне. Эти спутники - „квазигражданская инфраструктура“, поэтому могут „оказаться законной целью для ответного удара“, заявил на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ответил на вопрос об угрозах России нанести удары по американским коммерческим спутникам как „квазигражданской“ инфраструктуре.

„Любая атака на инфраструктуру США встретит подобающий ответ подобающим способом“, - заявил Кирби. США „привлекут Россию к ответу за любое подобное нападение, если оно произойдет“, добавил он. Кирби также отметил, что действительно есть общедоступные данные о том, что Россия стремится завладеть противоспутниковыми технологиями.

Со следующей недели школы и колледжи в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах будут переведены на дистанционное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети „ВКонтакте“. В таком формате образовательные учреждения, по словам Гладкова, будут работать до 1 декабря. Глава региона назвал меру вынужденной и выразил надежду, что продлевать ее действие в декабре не придется.