„Культурный ранец“ эстонских школьников потяжелел на полмиллиона евро

„Все дети имеют право быть частью культурной жизни, которая поможет им вырасти творческими и разносторонними людьми. К сожалению, не у всех семей есть на это финансовые средства, а те дети, которые живущие вдали от культурных учреждений, находятся в гораздо более неравном положении“, — заявила министр культуры Пирет Хартман.

„Культурный ранец позволяет посещать театры, кино, музеи, концерты или другие культурные мероприятия, связанные с учебной программой. Дополнительное финансирование культурного ранца поможет школам посещать все более отдаленные от школы культурные учреждения и выбирать более разнообразную культурную программу, чем раньше. Мы намерены увеличить финансирование культурного ранца и в последующие годы“, – добавила министр.

Общий бюджет программы в 2023 году составляет 1,5 миллиона евро, которые могут быть использованы всеми частными, государственными и муниципальными школами. При распределении поддержки также учитывается коэффициент малонаселенности – школы, расположенные дальше от центров, получают более высокую сумму на одного учащегося. Деньги могут быть использованы для покупки билетов в культурные учреждения и мероприятия, для заказа специальных программ, а также расходов на транспорт.

Школы не должны подавать заявления в Министерство культуры или Министертсва образования и науки для получения поддержки, деньги им выделяются из госбюджета. Помощь учащимся муниципальных школ выделяется через фонд поддержки самоуправлений в рамках общей поддержки образования, а использование денег организует само самоуправление. Государственным и частным школам поступают средства в виде финансирования деятельности из бюджета Министерства образования и науки. Министерства также не требуют расходных документов для выделенной поддержки.

Подробнее о программе Культурного ранца можно ознакомиться на домашней странице Министерства культуры.