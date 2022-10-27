Педагоги недовольны решением министерства вернуть оценки за экзамены в основной школе
Работники сферы образования возмущены тем, что Министерство образования и науки без каких-либо консультаций с профильными организациями приняло решение, согласно которому в этом учебном году действуют докоронавирусные условия окончания основной школ. Иными словами это означает, что все выпускные экзамены ученикам вновь нужно сдать на оценку не ниже тройки, пишет rus.err.
У педагогов и директоров не только не спросили какого-либо мнения, но министерство толком даже и не сообщило им о своем решении. В школах об этом узнали в буквальном смысле из газет.
Педагоги отмечают, что возврат к старой системе не означает возврата к чему-то хорошему - и в образовании нужно двигаться вперед, а не в обратном направлении. К тому же, несмотря на то, что коронакризис по всей видимости позади, дети, которым в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены в основной школе, проучились в условиях кризиса три года, и вряд ли это может сказаться позитивно на их знаниях.
В Министерстве образования и науки на запрос ERR ответили, что еще не успели обработать обращение педагогов, и сформируют свое мнение по этому вопросу на следующей неделе.