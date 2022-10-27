Педагоги недовольны решением министерства вернуть оценки за экзамены в основной школе

У педагогов и директоров не только не спросили какого-либо мнения, но министерство толком даже и не сообщило им о своем решении. В школах об этом узнали в буквальном смысле из газет.

Педагоги отмечают, что возврат к старой системе не означает возврата к чему-то хорошему - и в образовании нужно двигаться вперед, а не в обратном направлении. К тому же, несмотря на то, что коронакризис по всей видимости позади, дети, которым в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены в основной школе, проучились в условиях кризиса три года, и вряд ли это может сказаться позитивно на их знаниях.