Россия пригрозила сбивать западные коммерческие спутники

Эти спутники - „квазигражданская инфраструктура“, поэтому могут „оказаться законной целью для ответного удара“, заявил на заседании комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Об этом сообщается в пресс-релизе ООН, опубликованном в среду, 26 октября.

Кроме того Воронцов обвинил страны Запада во главе с США в том, что они якобы „используют космическое пространство в военных целях для обеспечения своего господства, негативно влияя на мир и безопасность“ и позиционируют космос как зону конфликта.

Спутниковые системы в Украине

После начала вторжения России в Украину и ударов по украинским гражданским объектам единственной системой связи, функционирующей в зоне боевых действий, осталась Starlink, которая обеспечивает сигнал с помощью множества спутников. Илон Маск, основатель компании SpaceX, поставляющей спутники Starlink в Украину, подчеркивал, что армия РФ пытается разрушить и эту систему.

Согласно информации журнала Defence News, для помощи украинским военным используются спутники и других коммерческих компаний, в том числе Maxar, Planet и BlackSky. Атлантический совет - аналитический центр при НАТО - указывал в августе, что Россия создавала помехи их работе, используя глушение и кибератаки.