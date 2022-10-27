Движение поездов по всей Эстонии нарушено - вышла из строя система связи

Когда именно это повреждение может быть устранено, пока неизвестно, поскольку причина сбоя еще выясняется, сказала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. „К сожалению, точную причину сказать не могу. Она станет ясна, когда неисправность будет обнаружена“.