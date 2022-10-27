Движение поездов по всей Эстонии нарушено - вышла из строя система связи(3)
Из-за выхода из строя кабеля связи Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) электропоезда задерживаются по всей Эстонии. Некоторые поезда временно заменены автобусами, передает rus.err.
Когда именно это повреждение может быть устранено, пока неизвестно, поскольку причина сбоя еще выясняется, сказала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. „К сожалению, точную причину сказать не могу. Она станет ясна, когда неисправность будет обнаружена“.
„Сейчас связь с половиной наших диспетчеров, которых видят наши операторы, пропала, а это значит, что движение частично регулируется вручную. Например, на линии Таллинн-Тарту. Поэтому сейчас поезда задерживаются“, — пояснила Лиллес.
Железнодорожная компания просит пассажиров следить за информацией на сайте Elron.