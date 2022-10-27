Путин на сессии клуба „Валдай“ назвал операцию в Украине „гражданской войной“ и обвинил во всём Запад

„Запад всегда играет на обострение: разжигание войны на Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов“ - заявил Путин. Позже, в части обсуждения Путин еще раз напомнил всем, что в войне в Украине он не виноват: „Не мы, а Запад довел до сегодняшней ситуации в Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, который в итоге привёл к сегодняшней специальной военной операции?“

Также он вспомнил про убийство иранского генерала Сулеймани, который был убит при ударе ВВС США в Багдаде, охарактеризовав произошедшее словом „охамели“:

„Охамели просто. Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живём?“.

При этом Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада: „Россия не бросает вызов элитам Запада. Она отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться гегемоном <...> Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, посыл был — давайте жить дружно, вести диалог“. Однако позже выяснилось, что по его мнению, есть „как минимум два Запада — традиционный, с богатейшей культурой, и агрессивный, колониальный“.

Также Путин сравнил действия запада с действиями нацистов: „До сжигания книг дошли нацисты, сейчас до запрета Достоевского докатились западные отцы либерализма“.

Конечно же, не обошлось без своеобразных поговорок, которые так часто вставляет в свою речь Путин. „Всем сидеть на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем“ - так президент РФ описал политику, которой, по его мнению, руководствуется запад.

В конце своего выступления Путин предупредил, что „впереди нас ждет самое непредсказуемое десятилетие“.

Далее началась часть обсуждения. Здесь зрителей ждал сюрприз - Путин практически назвал „специальную военную операцию“ войной. На вопрос ведущего „Можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной“ Путин ответил, что отчасти - да.