ФОТО | Столкнулись автобус и легковушка - водитель автобуса потерял за рулем сознание

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 15.35. Сообщалось, что в селе Аукси (волость Вильянди) водитель автобуса отклонился на встречную полосу движения.

Для избежания столкновения водителю легкового автомобиля удалось выехать с трассы в поле, рассказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Через небольшой промежуток времени Центр тревоги получил следующее сообщение: на шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Никто в ДТП не пострадал. В автобусе пассажиров не было.

Водитель автобуса признал после аварии, что потерял за рулем на мгновение сознание. Скорая помощь доставила водителя на медицинский осмотр в больницу.