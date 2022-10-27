ЧП и криминал
27.10.2022, 17:29

ФОТО | Столкнулись автобус и легковушка - водитель автобуса потерял за рулем сознание

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В четверг во второй половине дня в волости Вильянди столкнулись легковой автомобиль и автобус. Причиной стало то, что водитель автобуса потерял за рулем сознание.

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 15.35. Сообщалось, что в селе Аукси (волость Вильянди) водитель автобуса отклонился на встречную полосу движения.

Для избежания столкновения водителю легкового автомобиля удалось выехать с трассы в поле, рассказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Через небольшой промежуток времени Центр тревоги получил следующее сообщение: на шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Никто в ДТП не пострадал. В автобусе пассажиров не было.

Водитель автобуса признал после аварии, что потерял за рулем на мгновение сознание. Скорая помощь доставила водителя на медицинский осмотр в больницу.

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