ФОТО | Столкнулись автобус и легковушка - водитель автобуса потерял за рулем сознание(1)
В четверг во второй половине дня в волости Вильянди столкнулись легковой автомобиль и автобус. Причиной стало то, что водитель автобуса потерял за рулем сознание.
Центр тревоги получил сообщение об аварии в 15.35. Сообщалось, что в селе Аукси (волость Вильянди) водитель автобуса отклонился на встречную полосу движения.
Для избежания столкновения водителю легкового автомобиля удалось выехать с трассы в поле, рассказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Через небольшой промежуток времени Центр тревоги получил следующее сообщение: на шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Никто в ДТП не пострадал. В автобусе пассажиров не было.
Водитель автобуса признал после аварии, что потерял за рулем на мгновение сознание. Скорая помощь доставила водителя на медицинский осмотр в больницу.