Эдуар Одинец: мы отправили в отставку всю мэрию, но впечатления противоречивые

Какие впечатления от сегодняшнего голосования в городском собрании?



Впечатления противоречивые. Все выражения недоверия, которые мы предлагали, они прошли. Но прошел и еще один вотум недоверия - лично против мэра. Из-за этого выражения недоверия возникла неразбериха. Но, тем не менее, в принципе по закону, отправили сегодня в отставку всю мэрию, председателя городского собрания, одного из его заместителей, председателей трех комиссий. То есть, в принципе, результат достигнут. Теперь все люди, которые связаны с коррупционным скандалом отправлены сегодня в отставку.

Какие у вас дальнейшие планы и ожидания?

Планы следующие: сейчас мы будем создавать коалицию, новый правящий союз в Кохтла-Ярве. Будем в ближайшие дни собираться, обсуждать, находить решения по ключевым вопросам развития города. Как только мы придем к каким-то решениям, будем выносить их на заседания городского собрания.

К какому числу хотелось бы сформировать новое правление?

Мы бы хотели это сделать как можно быстрее. Но я предсказываю, что переговоры может быть пройдут не так быстро, как хотелось бы. Мы сейчас этого не знаем, мы еще даже ни разу не садились за стол переговоров.

Когда пойдут первые переговоры?

Я думаю, что это произойдет уже в эту субботу. За стол сядут социал-демократы,центристы и представители от „Рестарта“.

Почему вы не хотели, чтобы происходило голосование по вотуму недоверия лично против мэра?

Потому что человеку, которому уже однажды на том же самом заседании высказали недоверие, невозможно на том же самом заседании высказывать недоверие второй раз. Только поэтому. По тому пункту повестки дня выразили недоверие всей горуправе, в том числе мэру. Нет никакого смысла, не соответствует законодательству и юридически ничтожно то, что мы второй раз выражаем тому же самому человеку недоверие. Поэтому мы были против.

Почему на это так давили остальные члены горсобрания?

Потому что если выражать недоверие всей горуправе, то вся горуправа, в том числе мэр, продолжают свою работу пока не придет новая мэрия. Если мы выражаем недоверие одному мэру, то уходит только он один, все остальные продолжают работать, пока не придет новая горуправа. У нас теперь получается, что горуправа состоит из трех человек, из них двое являются подозреваемыми в коррупционных преступлениях. Чтобы такой ситуации не возникло, нужно было выразить недоверие всем. Чтобы горуправа продолжала свою работу в составе четырех человек.