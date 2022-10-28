ИНТЕРВЬЮ | Автор картин о Лотте рассказал RusDefli, как создавать мультфильмы в Эстонии

Я примерно понимаю чем занимается режиссер фильмов: подбирает актеров, руководит ими, согласовывает ракурсы с оператором и т. д. Но какими процессами управляет режиссер в мультфильмах, в чем основные отличия?

Все мультфильмы, которые я создал, являются авторскими. Я был сценаристом во всех своих проектах. К полнометражным фильмам о Лотте, мы писали сценарии совместно с художником-мультипликатором Хейки Эрнитсом и писателем Андрусом Кивиряхком. Также я был монтажером, а в некоторых случаях и – оператором. Я сам подбирал актеров для озвучки, потому что мне потом с ними приходилось работать. Я сам выбирал композиторов, хотя чаще всего им был Свен Грюнберг. Я всегда отдаю все сцены на раскадровку аниматорам и принимаю их тоже я. Это большая удача, что так сложилось, что все это время я мог контролировать весь процесс. Я думаю, что в анимационных фильмах режиссер погражется в работу с головой. Большинство основных и малозначительных решений режиссер принимает самостоятельно, и если что-то пойдет не так, то это только его вина. Точнее, некомпетентность.

Создание анимационного фильма дорого обходится?

Все зависит от качества фильма, который мы хотим снять. Если мы собираемся продавать фильм заграницу, планка должна быть высокой. Например, все три фильма Лотте продавались в 50-60 странах. И каждая следующая серия будет стоить дороже. Но собрать такую ​​сумму очень сложно. Например „Лотте и пропавшие драконы“ получил финансирование по программе „Эстония 100“, его бюджет – 2 655 925 евро. Но так как это было международное сотрудничество, вклад Эстонии составил 70%, а вклад Латвии – 30%. Работа над фильмом длилась 4 года.

А сколько получается сделать за одну рабочую смену ?