ИНТЕРВЬЮ | Автор картин о Лотте рассказал RusDefli, как создавать мультфильмы в Эстонии
Сегодня, 28 октября, отмечается Международный день анимации. RusDelfi поговорил с режиссером анимационных фильмов Янно Пылдма, который является автором популярной серии фильмов о собачке Лотте.
Я примерно понимаю чем занимается режиссер фильмов: подбирает актеров, руководит ими, согласовывает ракурсы с оператором и т. д. Но какими процессами управляет режиссер в мультфильмах, в чем основные отличия?
Все мультфильмы, которые я создал, являются авторскими. Я был сценаристом во всех своих проектах. К полнометражным фильмам о Лотте, мы писали сценарии совместно с художником-мультипликатором Хейки Эрнитсом и писателем Андрусом Кивиряхком. Также я был монтажером, а в некоторых случаях и – оператором. Я сам подбирал актеров для озвучки, потому что мне потом с ними приходилось работать. Я сам выбирал композиторов, хотя чаще всего им был Свен Грюнберг. Я всегда отдаю все сцены на раскадровку аниматорам и принимаю их тоже я. Это большая удача, что так сложилось, что все это время я мог контролировать весь процесс. Я думаю, что в анимационных фильмах режиссер погражется в работу с головой. Большинство основных и малозначительных решений режиссер принимает самостоятельно, и если что-то пойдет не так, то это только его вина. Точнее, некомпетентность.
Создание анимационного фильма дорого обходится?
Все зависит от качества фильма, который мы хотим снять. Если мы собираемся продавать фильм заграницу, планка должна быть высокой. Например, все три фильма Лотте продавались в 50-60 странах. И каждая следующая серия будет стоить дороже. Но собрать такую сумму очень сложно. Например „Лотте и пропавшие драконы“ получил финансирование по программе „Эстония 100“, его бюджет – 2 655 925 евро. Но так как это было международное сотрудничество, вклад Эстонии составил 70%, а вклад Латвии – 30%. Работа над фильмом длилась 4 года.
А сколько получается сделать за одну рабочую смену ?
Сложно сказать, тут нет однозначного ответа. Создание полнометражного анимационного фильма – дело достаточно долгое и сложное, которое состоит из множества компонентов, и все они должны в конечном счете встать на свои места. В полнометражном фильме объем работы намного больше, чем в короткометражном. Как правило, в кадре одновременно находится несколько персонажей. Сцены там длиннее, персонажи должны двигаться в соответствии со своим характером. Это предъявляет повышенные требования к работе аниматоров – они рисуют основные движения, а те, кто прорисовывают, добавляют промежуточные фазы. Если в кадре одновременно много персонажей, отрисовка будет длиться дольше. Если в кадре два-три персонажа, то быстрее. Наш аниматор, в среднем рисовал до 30 секунд в месяц. И таких у нас было пятеро. Я хотел, чтобы у каждого персонажа был свой специфический характер, поэтому на работу уходило больше времени. Однако, если использовать клишированные движения, то работа пойдет быстрее. Но тогда и результат скучнее, потому что персонажи начинают напоминать роботов.
Когда мы готовим сценарий, то ни я, ни Андрус ни Хейки не задумываемся о том, как писать „правильно“. Какие хитрости использовать, чтобы фильм точно понравился зрителям. Для нас важнее, чтобы история нравилась нам самим. Чтобы во время ее создания, мы могли бы оживленно подискутировать и посмеяться.
Мультфильмы – это продукт, предназначенный в первую очередь для детей. Как взрослому человеку понять, что им понравится?
Когда мы готовим сценарий, то ни я, ни Андрус ни Хейки не задумываемся о том, как писать „правильно“. Какие хитрости использовать, чтобы фильм точно понравился зрителям. Для нас важнее, чтобы история нравилась прежде всего нам самим. Здорово, когд во время придумывания мы можем над чем-то оживленно подискутировать и посмеяться.
Для творца важно оставаться честным с самим с собой и делать только то, во что он верит сам. Это большая удача, что у нас есть такая возможность и наше видение пришлось многим по вкусу. Всего один пример: есть фестиваль детских фильмов, который проходит в Бразилии в поселках Амазонаса. Корабль плывет по реке, останавливается в прибрежных деревнях и показывает фильмы местным детям. Нашему фильму Лотте очень повезло участвовать в этом фестивале. Предложение поступило от организаторов фестиваля, они посчитали, что наш фильм может заинтересовать индийских детей.
Как вы думаете, какая сейчас ситуация с анимационными фильмами в Эстонии?
В настоящее время снимаются в основном короткометражные фильмы. Их делают студенты Академии художеств и еще пять-шесть более опытных мастеров из разных студий. Некоторые из них действительно интересные. Более длинные фильмы требуют больших денежных вложений.
Расскажите про свой любимый мультфильм.
Выбрать что-то одно очень сложно. Я сам, как аниматор, видел много анимационных фильмов с разных фестивалей, и среди них, несомненно, много интересных. Я, пожалуй, выделю несколько: „Белоснежка и семь гномов“ от Диснея, как один из краеугольных камней анимации. „Ежик в тумане“ от Юрия Норштейна – это исключительно поэтичное и чувственное произведение искусства. И последний от Прийта Пярна, который поставил шедевральный „Завтрак на траве“, мультфильм с безграничной фантазией и общечеловеческим подтекстом. В нем, мне выпала большая честь быть оператором.
Они все разные, но имеют огромное значение для мира анимации. И главное, они все самобытны, что для искусства исключительно важно.