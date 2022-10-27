Прокуратура не занимается расследованием тендера на ремонт улицы Пронкси: оснований пока не видят

Издание Ärileht написало вчера: изначально обещалось, что на время ремонта улицы Пронкси движение для автомобилей там полностью перекрываться не будет. Но теперь дорога полностью закрыта, центр города - в пробках, а крупнейшая в Эстонии дорожно-строительная компания подозревает городские власти в манипулировании условиями тендера.

Адвокат Трийн Вяльяотс, специализирующаяся на судебных спорах по госпоставкам, в своем комментарии процесса тендера на реконструкцию улиц Йыэ и Пронкси высказала уверенность, что имело место неравное обращение с участниками рынка, и, вероятно, отдел надзора за госпоставками Министерства финансов должен дать свою оценку в части нарушения правил конкурса госпоставки.

Газета Eesti Päevaleht в сегодняшней редакционной статье отметила, что манипуляции с ремонтом улицы Пронкси дают основания говорить о том, что имело место уголовно наказуемое деяние.

Начальник отдела общественных связей прокуратуры Каарел Каллас сообщил сегодня Ärileht, что прокуратура не возбуждала уголовного дела для расследования обстоятельств процесса тендера на реконструкцию улицы Пронкси. „Хотя недовольство прессы и общественности организацией дорожного строительства понятны, возбуждение уголовного дела предполагает конкретные ссылки на преступление, чего прокуратура на основании доступной информации пока не выявила“.

Напомним, что первоначально в технических условиях тендера было записано: „На весь период строительства должен быть обеспечен проезд в обе стороны по меньшей мере по одной полосе. В порядке исключения разрешено кратковременное полное закрытие в случае, если из Таллиннского транспортного департамента будет дано на это согласие“.

В реальности перекрытия улицы носят более длительный характер. Ремонт будет длиться около года, он будет проходить в несколько этапов. Сначала закрыли улицу Пронкси, а уже в ноябре будет перекрыт перекресток Рауа.