США ускорят переброску обновленных ядерных бомб в Европу

США ускорят отправку модернизированных термоядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе, сообщило в среду, 26 октября, издание Politico со ссылкой на информированные источники. Первоначально планировалось, что бомбы B61-12, считающиеся основным ядерным оружием США, отправят в Европу будущей весной, но затем поставку перенесли на декабрь, следует из находящейся в распоряжении Politico телеграммы, направленной сотрудникам Пентагона и Госдепа после встречи министров обороны стран НАТО в октябре в Брюсселе.

Два информированных источника подтвердили изданию, что бомбы отправят в ускоренном порядке. Пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер в интервью Politico отметил, что модернизация бомб B61 ведется много лет, США уже давно планировали заменить старые бомбы модернизированными версиями. „Это никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено“, - подчеркнул представитель Пентагона.

Термоядерные бомбы B61

B61 - семейство ядерных бомб, впервые разработанных в 1960-е годы. США в течение десятилетий разработали 12 версий бомб, большинство из них уже устарели. Министерство энергетики США планирует в рамках программы модернизации на сумму 10 млрд долларов заменить более ранние версии бомб, в том числе около 100 зарядов, которые хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Новая версия бомбы B61 разработана так, что ею можно оснащать военные самолеты США и союзников, включая бомбардировщики B-2 и B-21, а также истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado.

С 17 по 30 октября войска НАТО проводят учения Steadfast Noon (“Стойкий полдень“), в рамках которых осуществляется проверка ядерных сил альянса. В учениях участвуют около 70 самолетов. 26 октября российские военные в ходе своих учений провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.