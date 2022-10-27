МНЕНИЕ | Еще раз о переводе обучения на эстонский язык: „Доктор, вы уже приходили!“(6)
И вновь перед нами стоит вопрос о переводе русских школ на эстоноязычное обучение. И опять в короткие и решающие сроки. И снова возникает ощущение, что вершится что-то большое. Хотят сделать многое, а получается как всегда. И снова обнаруживается, что не хватает тысяч учителей. Выясняется и то, что до сих пор никто обучением эстонскому языку как следует и не занимался, и даже ученики классов языкового погружения с трудом на этом языке разговаривают. И опять эстонским образованием руководит Тынис Лукас, и снова на носу выборы. Хочется повторить фразу героя фильма „Мужчины не плачут“: „Доктор, вы уже приходили!“, пишет старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап.
Обучение эстонскому языку русскоязычной молодёжи, а тем более принуждение её к обучению на этом языке — трудная задача, даже в том случае, если все стороны были бы искренне в этом заинтересованы. К сожалению, краткосрочные периоды бурной деятельности в сфере русских школ сменяются долгосрочными периодами забвения, после которых вновь обнаруживается, что проблемы точно такие же, как были много лет назад: уровень владения языком у учащихся низок, большинство учителей не способны обучать на эстонском языке, эстоноязычных учителей брать неоткуда и т.д.