МНЕНИЕ | Еще раз о переводе обучения на эстонский язык: „Доктор, вы уже приходили!“

Обучение эстонскому языку русскоязычной молодёжи, а тем более принуждение её к обучению на этом языке — трудная задача, даже в том случае, если все стороны были бы искренне в этом заинтересованы. К сожалению, краткосрочные периоды бурной деятельности в сфере русских школ сменяются долгосрочными периодами забвения, после которых вновь обнаруживается, что проблемы точно такие же, как были много лет назад: уровень владения языком у учащихся низок, большинство учителей не способны обучать на эстонском языке, эстоноязычных учителей брать неоткуда и т.д.

Чтобы мы снова не попали в тот же цикл или не спровоцировали резкого падения качества образования и желания посещать школу, следовало бы реалистично и без лозунгов ответить на вопрос — кто на самом деле будет проводить это эстоноязычное обучение? Министр образования и науки заявил, что сейчас в школах не хватает 700 учителей. Это очень оптимистичная оценка, но даже решение столь оптимистично обрисованной проблемы может оказаться крайне сложным. Количество педагогических учебных мест планируется увеличить за год на 342. До сих пор педагогическое обучение для нужд общеобразовательных школ проходило около 250-350 человек в год. Найти для заполнения этих мест в два раза больше учащихся — дело весьма нелёгкое.