Наводнения возможны и в Эстонии

Жителям важно знать, когда приближаются сильные затяжные дожди и при каком уровне воды домохозяйство окажется в опасности. Для того чтобы вода поднялась на большой уровень, должно совпасть несколько неблагоприятных условий – наибольшее влияние оказывают частые циклоны, сопровождающиеся обильными проливными дождями, а также, например, весенние паводки, когда реки выходят из берегов. Если затопление, обусловленное высоким уровнем воды, можно прогнозировать, то наводнение вследствие дождей предсказать трудно.

Самый эффективный способ избежать затопления или снизить риски – это планирование. Одной из возможностей для этого является разработка местным самоуправлением генеральных и детальных планов, с помощью которых можно определить, где и на каких условиях можно строить. Важно расположение зданий и сооружений, а также выбор строительных решений – чтобы влияние наводнений не усиливалось и постройки были устойчивыми к возможным затоплениям. Не рекомендуется строить на низменных прибрежных участках и в поймах рек. При строительстве важно определять высоту первого этажа зданий и инженерных сетей, обеспечивающую безопасность жильцов и имущества. Землевладельцам, предпринимателям и застройщикам необходимо разумно придерживаться ограничений планировки и привлекать к планированию соответствующих экспертов. В противном случае экономический и репутационный ущерб от исправления ошибок может оказаться больше, чем это было бы при выборе подходящего места и профилактических мер.

Если посмотреть список зон риска в Эстонии на сайте Министерства окружающей среды, можно найти там фактически все населенные пункты, расположенные вдоль крупных водоемов от Курессааре и Кярдла, а также от расположенных ниже приморских районов Таллинна (Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Пирита) до Пярну и Тарту. Так как мы находимся на относительно плоском участке земли, помимо повышения уровня моря и уровня воды в реках существует также риск наводнений из-за учащающихся ливней. Канализация не справляется со всей водой – и она растекается по улицам. Территории, подверженные риску затопления, можно увидеть на геопортале Земельного департамента .

Все больше учитываются возможности использования инновационных решений, что не только приветствуется, но и крайне необходимо, чтобы справиться с изменением климата и создать устойчивое будущее. В последние годы внимание уделяется приближенным к природным вариантам управления ливневыми водами. В дополнение к созданию, пожалуй, более известных прудов и каналов-накопителей, а также влажных зон, можно взвесить возможность покрытия из бутового камня или щебенки, когда камень чередуется с полосами травы и всевозможным элементами озеленения, например, ящиками для выращивания растений, озеленением крыш, покрытыми зеленью стенами. Эти технологии и материалы работают по тому принципу, что в случае наводнения вода сможет возвращаться в землю, в систему ливневых стоков и, в итоге обратно в водоемы со скоростью, которая снижает риск наводнений и связанных с ними повреждений. В то же время они вносят безусловно необходимое разнообразие и среду обитания в городское пространство.

Свое домашнее хозяйство можно укрепить: сделать прежде всего водные барьеры, гидроизоляцию низко расположенных отверстий, повыше перенести электрощиты. А в случае реальной опасности можно также разместить, например, мешки с песком перед дверями и окнами, отсоединить водосточные трубы, ведущие в канализацию, и перекрыть краны сливных труб и канализационные трубы втулками. Если есть риск, что вода попадет в электросистему, ее обязательно нужно отключить.

Как и в случае сильного шторма, нужно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, зарядить мобильный телефон, запастись карманным фонариком, радио на батарейках и достаточным количеством питьевой воды, еды и автомобильного топлива. Если угроза более сильного наводнения реальна, стоит переместить домашнее имущество и загрязняющие химикаты выше от земли.

Что делать во время наводнения?