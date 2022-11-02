Наводнения возможны и в Эстонии
Глобальное изменение климата затрагивает и Эстонию, которая благодаря своему расположению на карте как будто у Христа за пазухой: уже сейчас в нашем умеренном климате можно столкнуться с рядом непривычных крайностей. С неумолимой скоростью повышающаяся глобальная температура означает не только летний зной с рекордными показателями, но и экстремальные погодные условия в более холодный период – в том числе сильные шторма и дожди, которые могут вызывать временные затопления. Поэтому разумно ознакомиться с тем, как действовать в меняющемся климате: мы подготовили небольшую памятку, как подготовиться к неожиданным наводнениям.
Kак подготовиться к возможному наводнению?
Если посмотреть список зон риска в Эстонии на сайте Министерства окружающей среды, можно найти там фактически все населенные пункты, расположенные вдоль крупных водоемов от Курессааре и Кярдла, а также от расположенных ниже приморских районов Таллинна (Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Пирита) до Пярну и Тарту. Так как мы находимся на относительно плоском участке земли, помимо повышения уровня моря и уровня воды в реках существует также риск наводнений из-за учащающихся ливней. Канализация не справляется со всей водой – и она растекается по улицам. Территории, подверженные риску затопления, можно увидеть на геопортале Земельного департамента.
Самый эффективный способ избежать затопления или снизить риски – это планирование. Одной из возможностей для этого является разработка местным самоуправлением генеральных и детальных планов, с помощью которых можно определить, где и на каких условиях можно строить. Важно расположение зданий и сооружений, а также выбор строительных решений – чтобы влияние наводнений не усиливалось и постройки были устойчивыми к возможным затоплениям. Не рекомендуется строить на низменных прибрежных участках и в поймах рек. При строительстве важно определять высоту первого этажа зданий и инженерных сетей, обеспечивающую безопасность жильцов и имущества. Землевладельцам, предпринимателям и застройщикам необходимо разумно придерживаться ограничений планировки и привлекать к планированию соответствующих экспертов. В противном случае экономический и репутационный ущерб от исправления ошибок может оказаться больше, чем это было бы при выборе подходящего места и профилактических мер.
Жителям важно знать, когда приближаются сильные затяжные дожди и при каком уровне воды домохозяйство окажется в опасности. Для того чтобы вода поднялась на большой уровень, должно совпасть несколько неблагоприятных условий – наибольшее влияние оказывают частые циклоны, сопровождающиеся обильными проливными дождями, а также, например, весенние паводки, когда реки выходят из берегов. Если затопление, обусловленное высоким уровнем воды, можно прогнозировать, то наводнение вследствие дождей предсказать трудно.
Все больше учитываются возможности использования инновационных решений, что не только приветствуется, но и крайне необходимо, чтобы справиться с изменением климата и создать устойчивое будущее. В последние годы внимание уделяется приближенным к природным вариантам управления ливневыми водами. В дополнение к созданию, пожалуй, более известных прудов и каналов-накопителей, а также влажных зон, можно взвесить возможность покрытия из бутового камня или щебенки, когда камень чередуется с полосами травы и всевозможным элементами озеленения, например, ящиками для выращивания растений, озеленением крыш, покрытыми зеленью стенами. Эти технологии и материалы работают по тому принципу, что в случае наводнения вода сможет возвращаться в землю, в систему ливневых стоков и, в итоге обратно в водоемы со скоростью, которая снижает риск наводнений и связанных с ними повреждений. В то же время они вносят безусловно необходимое разнообразие и среду обитания в городское пространство.
Свое домашнее хозяйство можно укрепить: сделать прежде всего водные барьеры, гидроизоляцию низко расположенных отверстий, повыше перенести электрощиты. А в случае реальной опасности можно также разместить, например, мешки с песком перед дверями и окнами, отсоединить водосточные трубы, ведущие в канализацию, и перекрыть краны сливных труб и канализационные трубы втулками. Если есть риск, что вода попадет в электросистему, ее обязательно нужно отключить.
Как и в случае сильного шторма, нужно быть готовым к возможным отключениям электроэнергии, зарядить мобильный телефон, запастись карманным фонариком, радио на батарейках и достаточным количеством питьевой воды, еды и автомобильного топлива. Если угроза более сильного наводнения реальна, стоит переместить домашнее имущество и загрязняющие химикаты выше от земли.
Что делать во время наводнения?
Наводнение может повлечь за собой много серьезных опасностей: утопление, переохлаждение, поражение током, загрязнение питьевой воды, повреждение зданий и имущества, а также перебои в работе жизненно важных сервисов – таких как электричество, канализация и связь.
Важно следить за текущей ситуацией и эвакуироваться до того, как вода дойдет до вашего дома. Когда вода проникает в здание, логичным шагом будет отступление на более высокий уровень: на второй этаж, чердак или крышу. Обязательно нужно взять с собой предметы, необходимые в экстренной ситуации – такие как телефон, теплую атмосферостойкую одежду и одеяла, еду, лекарства и питьевую воду, а также сделать себя или свое домохозяйство видимым и слышимым для спасателей. Чтобы быть в курсе развития ситуации, радио на батарейках нужно настроить на местную радиочастоту.
Если необходимо выйти из дома, учтите, что масса текущей воды опасна, передвигаться по затопленным местам нельзя. Для измерения глубины воды используйте палку или ветку. Избегайте контакта с проникшей в дом водой, а если земля уходит из-под ног, не барахтайтесь, а постарайтесь плыть на спине к твердой поверхности. Обязательно держитесь подальше от затопленных подстанций, электрооборудования и кабелей, проводящих электричество в воде. О травмах людей и непосредственной опасности сообщайте по номеру службы экстренной помощи 112.
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