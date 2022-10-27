МНЕНИЕ | Цены растут, а зарплата нет? Баллотируйся в Рийгикогу!(6)
В последние месяцы общество Эстонии было, мягко говоря, возмущено так называемой индексацией зарплат высших чиновников. Под высшими чиновниками подразумеваются не работники министерств, а так сказать слуги народа – рядовые члены парламента, спикер Рийгикогу Юри Ратас, вице-спикеры, председатели комиссий и премьер-министр Кая Каллас. Надбавку к зарплате помимо названных деятелей получат президент Алар Карис вместе с председателем Государственного суда, пишет в своей колонке для RusDelfi Алексей Яшин, член правления партии Эстония 200.
Согласно закону, каждую весну, на протяжении последних 10 лет, проходит индексация заработных плат высших государственных служащих с учетом роста зарплат по стране и уровня инфляции за предыдущий год. Таким образом в следующем году зарплата президента, премьер-министра и спикера парламента поднимется на 1024 евро. Обычные члены парламента могут рассчитывать на рост зарплаты в размере 666 евро, а председатели фракций и комиссий из всех парламентских партий получат надбавку в 870 евро. Еще 10 лет назад, во время принятия закона об индексации зарплат, президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что такое решение не пойдёт на пользу имиджу членам парламента и это не то, чего ждут люди от парламентариев.
Муниципальные политики тоже не особо отличились в этом вопросе. К примеру, Таллинн и Тарту привязали зарплаты своих городских начальников к индексации зарплат высших чиновников, и они растут каждый год. Таким образом мэр Таллинна Михаил Кылварт получит также солидную надбавку. Город Таллинн мог бы изменить эту ситуацию одним простым решением городского собрания, но этого не происходит.
По сравнению с сентябрем прошлого года цена на газ повысилась на 255%, электричество на 105,5%, теплоэнергию на 63%, на еду и безалкогольные напитки на 25%. В таких условиях абсолютно каждый житель Эстонии прочувствовал на себе сложную экономическую ситуацию и многим пришлось затянуть пояса. При таком положении дел индексация зарплат высших чиновников в названном размере выглядит не просто несправедливой, но и провоцирует повышение градуса напряженности в обществе. Имидж политиков и уровень доверия к ним от этого определенно не повышается.
При этом ни одна из партий парламента не ставит для себя в приоритет изменение закона, который провозгласили 10 лет назад. Даже если кто-нибудь из них решит на данном этапе включить это в список предвыборных обещаний, то это не будет звучать серьезно. Все 5 партий Рийгикогу были в последние годы членами коалиции, однако приостановить рост своей зарплаты никто не решился. Ни представители так называемого глубинного народа и простых людей из EKRE, ни центристы с социал-демократами, которые вроде как стоят за справедливое и равное общество. В то же время центристы во главе с Юри Ратасом рекламируют своё щедрое решение раздать пенсионерам и детям по 50 евро в виде единовременного пособия. За 5 месяцев до выборов это выглядит дешевой попыткой купить голоса избирателей, которая не должна сработать в сложной экономической ситуации.
Новый состав Рийгикогу должен пересмотреть систему индексаций зарплат и перейти к более простому решению. К примеру, можно было бы установить уровень зарплаты президенту и всем остальным государственным служащим, которые находятся ниже по иерархии на период в 4 года. Ну а пока этого не сделали, можно выдвинуть свою кандидатуру в Рийгикогу, чтобы получить надбавку к зарплате, которая поможет пережить сложные времена.