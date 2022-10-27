МНЕНИЕ | Цены растут, а зарплата нет? Баллотируйся в Рийгикогу!

Согласно закону, каждую весну, на протяжении последних 10 лет, проходит индексация заработных плат высших государственных служащих с учетом роста зарплат по стране и уровня инфляции за предыдущий год. Таким образом в следующем году зарплата президента, премьер-министра и спикера парламента поднимется на 1024 евро. Обычные члены парламента могут рассчитывать на рост зарплаты в размере 666 евро, а председатели фракций и комиссий из всех парламентских партий получат надбавку в 870 евро. Еще 10 лет назад, во время принятия закона об индексации зарплат, президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что такое решение не пойдёт на пользу имиджу членам парламента и это не то, чего ждут люди от парламентариев.

Муниципальные политики тоже не особо отличились в этом вопросе. К примеру, Таллинн и Тарту привязали зарплаты своих городских начальников к индексации зарплат высших чиновников, и они растут каждый год. Таким образом мэр Таллинна Михаил Кылварт получит также солидную надбавку. Город Таллинн мог бы изменить эту ситуацию одним простым решением городского собрания, но этого не происходит.

По сравнению с сентябрем прошлого года цена на газ повысилась на 255%, электричество на 105,5%, теплоэнергию на 63%, на еду и безалкогольные напитки на 25%. В таких условиях абсолютно каждый житель Эстонии прочувствовал на себе сложную экономическую ситуацию и многим пришлось затянуть пояса. При таком положении дел индексация зарплат высших чиновников в названном размере выглядит не просто несправедливой, но и провоцирует повышение градуса напряженности в обществе. Имидж политиков и уровень доверия к ним от этого определенно не повышается.