Камбэк года: чумовая история американки - куча травм, ушла из фигурки и стала косметологом. А в 39 — надежда Канады

После завершения карьеры Стеллато год занималась тренерской работой. Но она понимала, что ей нужно покинуть каток, чтобы найти себя. Она задумалась, что делать со своей жизнью, и вскоре нашла ответ. Девушка получила профессию косметолога и специалиста по перманентному макияжу.

„Меня до сих пор немного беспокоит, если я неправильно сажусь за руль. Я занимаюсь пилатесом, и есть определенные упражнения, которые причиняют мне боль, причем не в хорошем смысле. Они чрезвычайно болезненны, и я не могу их выполнять“, — рассказывала позже фигуристка.

После полугода отсутствия Стеллато попробовала вернуться, но боль сохранялась. Кроме растяжения мышцы бедра за свою карьеру она получила довольно много травм — разрыв связки на правой лодыжке, перелом левой. Из-за проблем со здоровьем за четыре года она смогла тренироваться примерно 24 месяца. Поэтому Деанна приняла непростое решение и ушла из спорта.

„Когда я вернулась, мне не стало лучше. Я попыталась вернуться к тренировкам. В этот момент до национальных соревнований оставался месяц. С каждым днем ​​я каталась все хуже и хуже, потому что меня беспокоило бедро. Мы решили, что мне придется отказаться от участия из-за травмы“, — вспоминала фигуристка.

Сезон-2000/01 фигуристка начала на взрослом уровне. На Гран-при Канады Деанна столкнулась с травмой бедра, которая практически похоронила ее карьеру. Несмотря на боль, Стеллато откатала произвольную программу, заняв пятое место. А затем занялась восстановлением, после чего решила вновь вернуться на лед.

В 1998-м она стала чемпионкой США среди новисов, а на следующий сезон получила возможность выступать на международной арене. Большой дебют получился успешным — Стеллато выиграла финал Гран-при среди юниоров. А на юниорском чемпионате мира Деанна стала серебряным призером, опередив будущую медалистку Олимпиады Сашу Коэн .

Стеллато начала тренироваться в 5 лет. Каток находился неподалеку от ее дома, а старший брат уже занимался хоккеем. Деанна очень просила маму тоже поставить ее на коньки, поэтому родители определили ее в фигурное катание. Девочка быстро влюбилась в спорт и начала прогрессировать.

„Когда я побеждала в таких соревнованиях, как региональные, моя мама, одна из моих теток или бабушка покупали мне спа-день. Это был мой подарок за победу. Мне делали уход за лицом. После того, как я перестала кататься на коньках, я была немного сбита с толку. Я подумала: „А как насчет тех людей, которые делают уход за лицом?“ Потом я узнала, кто они такие, и через две недели меня зачислили в школу“, — объясняла Стеллато.

В 2013-м Деанна вышла замуж за консультанта Майкла Дудека и взяла двойную фамилию. Казалось бы, есть все для счастья — семья, успешная работа. Но мысль о возвращении в спорт не покидала фигуристку. Однажды она поехала навестить своего бывшего тренера Синди Уотсон-Капрел. В этот момент на катке искал партнершу Нейтан Бартоломей. Представитель американской федерации предложил им попробовать покататься вместе.

Изначально идея выглядела безумно. Все-таки Стеллато 16 лет не тренировалась, да и в парном катании у нее не было никакого опыта. Но в первый же тренировочный день фигуристка с легкостью исполнила все двойные прыжки. А после нескольких занятий с Нейтаном загорелась парным катанием. Деанна поразила нового тренера — с первой попытки девушка приземлила тройной выброс.

„Я одержима этим, это так весело. Мне нравится, когда меня поднимают. Я люблю, когда меня бросают. С нетерпением жду возможности приходить на каток каждый день и узнавать что-то новое, достигать цели и двигаться дальше“, — говорила о новом опыте Стеллато.

С Бартоломеем фигуристка проработала три сезона. За это время она выучила все стандартные парные элементы и даже замахнулась на уровень ультра-си. Четверной выброс Деанна даже пару раз приземляла на соревнованиях. Упорная работа привела Стеллато/Бартоломея к двум бронзам чемпионата США и нескольким медалям международных турниров.