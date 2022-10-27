Другие виды
27.10.2022, 15:06

Губерниев: все российские сборные в полном составе пропустят минимум две Олимпиады

 
ФОТО: LEONHARD FOEGER | Scanpix

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

„России не будет на Олимпиаде ни на этой, ни на следующей. Надо это всем понять. Не понимаю, на что идёт расчёт и надежда. Мой прогноз, что все российские сборные пропустят две ближайшие Олимпиады как минимум. И летнюю, и зимнюю пропустят в полном составе“, – сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.

Напомним, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) порекомендовали международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

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