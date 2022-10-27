Губерниев: все российские сборные в полном составе пропустят минимум две Олимпиады

„России не будет на Олимпиаде ни на этой, ни на следующей. Надо это всем понять. Не понимаю, на что идёт расчёт и надежда. Мой прогноз, что все российские сборные пропустят две ближайшие Олимпиады как минимум. И летнюю, и зимнюю пропустят в полном составе“, – сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.