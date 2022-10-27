МОК требует обнародовать данные по допинг-делу Камилы Валиевой

Ранее РУСАДА заявило, что все действия, связанные с делом Камилы Валиевой, являются конфиденциальными, так как 16-летняя спортсменка находится в статусе защищённого лица. Таким образом, результаты слушаний разглашены не будут.

„Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта (по делу Валиевой. — Прим. „Чемпионата“), ВАДА и МОК могут обжаловать результат. С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре“, — приводит слова Баха Marca. О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Церемония награждения до сих пор не состоялась.

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой не будет внесена ясность.

„ВАДА обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решён в кратчайшие сроки, оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд“, — написал Банька на своей странице в социальной сети „Твиттер“.

Источник - Чемпионат

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