Покинувших Россию после начала войны в Украине могут признать иноагентами(5)
Об этом заявил сенатор и глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, ссылаясь на то, что человек, который уехал за рубеж, оказался под иностранным влиянием.
„Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто“, — заявил Климов.
Напомним, что летом Владимир Путин подписал закон „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, который вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Согласно этому документу, иноагентом смогут признать физическое лицо независимо от его гражданства. Кроме того, был введен ряд уточнений к понятиям „иностранный агент“, „иностранное влияние“, „иностранный источник“.