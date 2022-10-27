ОТ РЕДАКЦИИ | Пока Юри Ратас танцует, Март Хельме сел в шпагат

В YouTube очень популярен жанр уличных шуток, когда ведущий подходит к нетрезвому или неадекватному прохожему и задает ему различные вопросы. Например, как склонить даму к близким отношениям. Респондент обычно охотно начинает давать различные советы вроде того, что нужно лишь уверенно подойти к девушке и сказать: „эй, красавица, давай хорошо проведем время?“ или что-то в этом роде.

Политику нередко сранивают с мастерством пикапа и отмечают, что опытный политик всегда сумеет найти ключ к сердцу избирателя. И, кажется, что лидер партии EKRE Март Хельме разделяет взгляды респондентов шутливых уличных опросов и убежден: достаточно сказать какую-нибудь глупость, которая сработает как пароль к ноутбуку или телефону и заставит избирателя отдать свой голос за его партию.

Пару дней назад Хельме-старший в интервью Rus.ERR заявил, что его партия не поддерживает „ни Россию, ни Украину, мы за мир“, отвечая на вопрос о вторжении России в Украину. При таком жестоком ведении боевых действий, нарушении международного права, уничтожении мирного населения и гражданской инфраструктуры, полутнов не может быть, и Хельме, как опытный политик, это хорошо понимает. Однако, принял решение сесть на шпагат, стараясь угодить тем и другим, поскольку в марте 2023 года в Эстонии пройдут выборы в Рийгикогу, и EKRE, как и другие партии, стремится одержать победу.

В то же время EKRE хорошо понимает,что их „источник голосов“ среди эстонского населения уже исчерпан: за EKRE и его предшественников (Rahvaliit, EME) на выборах никогда не голосовало более 25% избирателей. Конечно, Март Хельме хотел бы переломить эту ситуацию и поэтому начал смотреть в сторону русскоязычного населения Эстонии, раздумывать над тем, как привлечь их на свою сторону. Уже во время местных выборов в 2021 году начались разговоры о флирте EKRE с русскоязычным избирателем. Тогда же часть нарвских центристов перешла в EKRE, но, судя по скромным результатам, заигрывание EKRE с Нарвой не удалось.

Среди русскоязычного населения в Эстонии на протяжении последних двадцати лет популярной остается Центристская партия (лидер которой сейчас увлеченно танцует и старается делать это красиво), в которой также много русскоязычных политиков. Центристы прилагают большие усилия и тратят много ресурсов, чтобы нравиться русскоязычному избирателю. Интересно наблюдать, как Март Хельме надеется конкурировать в этом отношении с центристами, бросив лишь пару невнятных фраз, которые можно интерпретировать как угодно. Но даже для людей в Эстонии, которые искренне поддерживают действия путинской России, таких заявлений недостаточно, и уже в марте 2023 года никто из них не вспомнит, что говорил Хельме-старший. Так что, скорее всего, ему не удастся впечатлить русскоязычного избирателя, даже сев в такой политический шпагат, и оттянуть голоса на свою партию. Думается, что Хельме серьезно недооценил местных избирателей.