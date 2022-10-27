МНЕНИЕ | Правительство, вам больше нечем заняться?

Начнем с того, что, безусловно, образование – это важно. Однако законопроект, который сегодня прошел первое чтение, непродуман. Правительство делает ничто иное, как перекладывает ответственность на местные самоуправления и сами школы. В нынешних условиях перевести образование на эстонский невозможно.

Во-первых, у нас нет методик, позволяющих качественно обучать иноязычных детей на эстонском языке. Во-вторых, откуда мы возьмем учителей? Сейчас около 2300-2800 действующих педагогов русских школ не соответствуют языковым требованиям. К тому же, русским школам не хватает ещё порядка 700 учителей. Всё это ставит под большие сомнения амбиции правительства.

А если люди со среднем образованием начнут работать учителями, отдадите ли вы, дорогие политики, своих детей в такие школы? Ведь у большинства из вас дети учатся в так называемых элитных школах, и вы не в курсе проблем простых смертных и среднестатических школ.

Учитывая, что большую роль в претворении закона в жизнь получит языковой департамент, который сможет штрафовать несоответствующих квалификационным требованиям педагогов, создается впечатление, что цель – не улучшить качество образования, а создать механизмы контроля, тем самым отбивая у учителей мотивацию повышать квалификацию и оставаться в системе образования в целом.

Законопроект не имеет под собой ничего кроме политических амбиций. Логика проста – наконец на скорую руку исполнить данное еще 30 лет назад обещание закрыть все русские школы и выиграть выборы. А после выборов русские школы оставят на произвол судьбы, отвечать за неисполнение закона будут местные самоуправления.

А если цель - начать просто оболванивать детей, и создать со временем себе „удобный“ электорат, то в том направлении мы и движемся, только вот во всей этой системе пострадает в первую очередь и само эстонское образование, потому что эстонские школы с наплывом русскоязычных детей не смогут справляться.