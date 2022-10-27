Сборные России по волейболу не будут участвовать в квалификации к Олимпиаде 2024 года

Международная федерация волейбола (FIVB) на основе текущего мирового рейтинга составила список участников квалификации – две сетки (мужская и женская) по 24 команды.

Мужские и женские сборные России не включили из-за отстранения от международных турниров.

В мужской и женской квалификациях сыграют по 24 сборные. В списки также не попали сборные Франции, которые завоевали право сыграть на Олимпиаде в Париже на правах страны-организатора.

Двадцать четыре сборные из каждого отборочного турнира будут разбиты на три группы по восемь команд. Две лучшие команды в каждой группе получат прямые путевки на Олимпийские игры. Пять других команд будут определены по итогам предварительного этапа Лиги наций.

Мужская сборная России завоевала серебро на олимпиаде в Токио, уступив в финале сборной Франции. Женская сборная уступила бразильской сборной в четвертьфинале турнира.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.