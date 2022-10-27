ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ | „Братики всерьез решили отжать русскоязычный электорат у центристов“: как общество отреагировало на заявление Хельме(1)
Вице-председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в эфире русскоязыной передачи ERR „Прямой эфир из Дома новостей“ заявил, что EKRE придерживается нейтральной позиции по отношению к войне в Украине. „Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир“ - заявил он. Его высказывания вызвали бурную реакцию в обществе. Подробнее о заявлениях Хельме читайте здесь.
RusDelfi подготовил обзор комментариев, которые появились под новостями о заявлениях Хельме в Facebook и на сайте RusDelfi. В комментариях многие предположили, что это всего лишь способ набрать большее количеств голосов на выборах и привлечь русскоязычный электорат.
„Походу братики всерьез решили отжать русскоязычный электорат у центристов, которых можно будет похоронить без упомянутой поддержки. Понятно, что это примитивный развод, но глянуть на корчи центристов всё же будет интересно“.
„Это предвыборная риторика у Ekre, а по существу вы и остальное продажное правительство за которым стоят глобалисты, втягивают Эстонию и эстонский народ в эту войну“.
Есть и те, кто поддержал позицию Хельме.
„Хелме прав. Речь идет не о России или об Украине, а Третьей Мировой войне, о судьбе или о существовании Европы ! Поэтому любой мир, даже худое перемирие - есть шанс снизить градус эскалации в Европе и в Америке“.
„Согласен, должен же кто то позаботиться об эстонцах на их территории. Как они это сделают не представляю. Потребны очень большие усилия чтоб эстонцы плодились и размножались, учились и работали у себя дома на благо страны. Почитал на эстонской стороне - грустно, 90 процев хают Хельме! Такое чувство что они живут не здесь и сейчас а в Украине и им по..й что происходит в своей стране и как вообщее эстонцам выжить как национальности в этом мире на своей земле. Эстонцы маленький народ и надо „лавировать“ меж других стран на благо собственного народа. Буду голосовать за ЕКRE, может чего получиться!“
„Любой эстонский патриот обеспокоен валом славян, который валит из Украины. Этот вал никак они остановить не могут и им кажется, что если война прекратится, то этот вал прекратится и прибывшие отбудут на Родину. Кто-то отбудет, но основная масса так здесь и останется“.
Нашлись и те, кто обвинил Хельме в нацизме и оспорил его утверждение о том, что в Эстонии должны жить только эстонцы.
„Что Хельме упоротый нацик. Но ему все таки стоит перечитать конституцию. Там нет утверждения, что Эстония для эстонцев“
Сегодня утром RusDelfi сообщил, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу тоже отреагировал на слова Хельме. Он заявил, что нейтралитет EKRE в войне России против Украины является смертельно опасной риторикой для Эстонии и Украины. В комментариях с ним не согласились.
„Рейнсалу невдомёк, но есть такая поговорка - „ Худой мир лучше доброй войны“. Излишняя самоуверенность до добра не доводит и в этом даже он не исключение. Лично я не хочу быть мишенью“.
„Риторика Хельме смертельно опасна для реформо-коммунистов, ибо вскрывает их афёры. Коммунисты не любят правды“.
Обсудили и демократию в стране, которая, по мнению некоторых, плохо работает:
„Насколько я понял из последних новостей. Что если ты против правительства, то тебя моментально называют агентом кремля. Удивительное умозаключение. Если ЕКРЕ не довольна политикой Каи Каллас, то по логике должны молчать и улыбаться. Интересная демократия“.
Завершаем обзор комментариев лаконичным призывам.
„Политики, уж занялись бы полезным делом в конце-то концов. Надоели уже“