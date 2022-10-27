ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ | „Братики всерьез решили отжать русскоязычный электорат у центристов“: как общество отреагировало на заявление Хельме

RusDelfi подготовил обзор комментариев, которые появились под новостями о заявлениях Хельме в Facebook и на сайте RusDelfi. В комментариях многие предположили, что это всего лишь способ набрать большее количеств голосов на выборах и привлечь русскоязычный электорат.

„Походу братики всерьез решили отжать русскоязычный электорат у центристов, которых можно будет похоронить без упомянутой поддержки. Понятно, что это примитивный развод, но глянуть на корчи центристов всё же будет интересно“.

„Это предвыборная риторика у Ekre, а по существу вы и остальное продажное правительство за которым стоят глобалисты, втягивают Эстонию и эстонский народ в эту войну“.

Есть и те, кто поддержал позицию Хельме.

„Хелме прав. Речь идет не о России или об Украине, а Третьей Мировой войне, о судьбе или о существовании Европы ! Поэтому любой мир, даже худое перемирие - есть шанс снизить градус эскалации в Европе и в Америке“.

„Согласен, должен же кто то позаботиться об эстонцах на их территории. Как они это сделают не представляю. Потребны очень большие усилия чтоб эстонцы плодились и размножались, учились и работали у себя дома на благо страны. Почитал на эстонской стороне - грустно, 90 процев хают Хельме! Такое чувство что они живут не здесь и сейчас а в Украине и им по..й что происходит в своей стране и как вообщее эстонцам выжить как национальности в этом мире на своей земле. Эстонцы маленький народ и надо „лавировать“ меж других стран на благо собственного народа. Буду голосовать за ЕКRE, может чего получиться!“

„Любой эстонский патриот обеспокоен валом славян, который валит из Украины. Этот вал никак они остановить не могут и им кажется, что если война прекратится, то этот вал прекратится и прибывшие отбудут на Родину. Кто-то отбудет, но основная масса так здесь и останется“.

Нашлись и те, кто обвинил Хельме в нацизме и оспорил его утверждение о том, что в Эстонии должны жить только эстонцы.