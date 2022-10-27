Предприятия страдают от фальшивых счетов-фактур и псевдоруководителей
По сравнению с частными лицами, мошенничество против предприятий встречается реже, но суммы, о которых идет речь, обычно гораздо выше. По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, ежегодно компании вынуждены списывать миллионы евро, которые в результате ловких афер оказываются на счетах кибермошенников.
Растущей тенденцией в Эстонии является рассылка поддельных счетов-фактур. При этом мошенники выдают себя за существующего или нового делового партнера. „В зависимости от ситуации, предыдущая переписка перенимается и указывается новый номер счета для оплаты, либо выставляются счета за фиктивную работу, якобы оказанные услуги или якобы начатые деловые операции“, – сказал Кийк.
По словам специалиста Luminor по борьбе с мошенничеством, преступники изобретательны и придумывают ситуации, которые очень похожи на реальные. В результате даже самые опытные корпоративные финансисты и руководители компаний часто совершают ошибки, за которые приходится платить высокую цену. Случаи показывают, что чем меньше компания, тем меньше внимания она уделяет кибербезопасности и тем больше вероятность того, что она станет жертвой преступников.
„В случае мошенничества от имени „генерального директора“ или „финансового директора“ связываются с сотрудником, имеющим доступ к счетам компании, и просят его быстро перевести деньги на счет, на который обычно деньги не переводятся. Электронное письмо отправляется с домена, схожего с оригиналом, так что оно кажется сотруднику знакомым. Подпись обычно оставляют пустой или очень похожей на оригинал“, – говорит Кийк, описывая типичную ситуацию с выдачей себя за другого человека.
Получив такое письмо, сотрудник может не колеблясь выполнить просьбу, поскольку сообщение кажется срочным и использует доверие между людьми, работающими в одной компании. „Если содержание полученного счета-фактуры не сразу понятно, всегда стоит проверить, является ли он фактическим счетом за выполненную работу или оказанные услуги. Аналогичным образом, следует проявлять осторожность при выполнении срочных и необычных указаний руководителя, касающихся финансовых вопросов. Часто бывает так, что несколько лишних минут на проверку могут сэкономить значительную сумму денег“, – добавил специалист по борьбе с мошенничеством.
На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества с ложными счетами:
Необходимо регулярно проводить обучение персонала, занимающегося выплатами, чтобы они знали о различных видах мошенничества.
Если клиент или деловой партнер меняет номер счета, эту информацию следует по возможности проверить по нескольким каналам. Например, если связь осуществляется по электронной почте, изменение также должно быть проверено отдельным телефонным звонком.
Переписка с деловыми партнерами не должна вестись в социальных сетях, где часто используются поддельные профили.
На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества со стороны „генерального директора“:
В электронном письме обычно содержится краткое вступление, в котором объясняется, что дело очень срочное и конфиденциальное, и его не следует обсуждать с коллегами или начальством.
В электронном письме сотрудника просят предоставить конфиденциальную информацию или перевести крупную сумму денег на подозрительный номер счета.
В конце письма подчеркивается, насколько это конфиденциально и срочно. Кроме того, в письме сотруднику нередко бывает обещано вознаграждение, если он быстро выполнит операцию и будет следовать полученным инструкциям.
Если вы стали жертвой фальшивого счета-фактуры или мошенничества со стороны псевдодиректора компании и в результате потеряли деньги, вам следует немедленно обратиться в свой банк и полицию. Примеры наиболее распространенных мошенничеств и советы о том, как действовать в таких ситуациях, можно найти на сайте Luminor.