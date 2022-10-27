Предприятия страдают от фальшивых счетов-фактур и псевдоруководителей

Растущей тенденцией в Эстонии является рассылка поддельных счетов-фактур. При этом мошенники выдают себя за существующего или нового делового партнера. „В зависимости от ситуации, предыдущая переписка перенимается и указывается новый номер счета для оплаты, либо выставляются счета за фиктивную работу, якобы оказанные услуги или якобы начатые деловые операции“, – сказал Кийк.

По словам специалиста Luminor по борьбе с мошенничеством, преступники изобретательны и придумывают ситуации, которые очень похожи на реальные. В результате даже самые опытные корпоративные финансисты и руководители компаний часто совершают ошибки, за которые приходится платить высокую цену. Случаи показывают, что чем меньше компания, тем меньше внимания она уделяет кибербезопасности и тем больше вероятность того, что она станет жертвой преступников.

„В случае мошенничества от имени „генерального директора“ или „финансового директора“ связываются с сотрудником, имеющим доступ к счетам компании, и просят его быстро перевести деньги на счет, на который обычно деньги не переводятся. Электронное письмо отправляется с домена, схожего с оригиналом, так что оно кажется сотруднику знакомым. Подпись обычно оставляют пустой или очень похожей на оригинал“, – говорит Кийк, описывая типичную ситуацию с выдачей себя за другого человека.

Получив такое письмо, сотрудник может не колеблясь выполнить просьбу, поскольку сообщение кажется срочным и использует доверие между людьми, работающими в одной компании. „Если содержание полученного счета-фактуры не сразу понятно, всегда стоит проверить, является ли он фактическим счетом за выполненную работу или оказанные услуги. Аналогичным образом, следует проявлять осторожность при выполнении срочных и необычных указаний руководителя, касающихся финансовых вопросов. Часто бывает так, что несколько лишних минут на проверку могут сэкономить значительную сумму денег“, – добавил специалист по борьбе с мошенничеством.