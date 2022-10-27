Департамент напоминает: продавцы должны придерживаться новых правил, касающихся скидок! Нарушения будут пресекаться

Проверяя соответствие новым правилам, TTJA работало с 12 крупными мебельными, 6 крупными строительными и 5 крупными продуктовыми магазинами и отслеживало сотни товаров как в Интернете, так и в магазинах. На основании наводящих сообщений были возбуждены дела против продавцов одежды и товаров для отдыха, строительных инструментов и других торговцев. Особое внимание также было уделено анонсированным акциям и скидкам, связанным с картами клиентов. На основании данных, полученных в ходе мониторинга, к торговцам обратились с просьбой предоставить доказательства того, что цена со скидкой была рассчитана на основе самой низкой цены за предыдущие 30 дней.

TTJA, которое до сих пор обращало внимание на нарушения без штрафов или судебных запретов, провело большую разъяснительную работу относительно новых требований: весной был проведен информационный день, из заданных вопросов были составлены ответы на „часто задаваемые вопросы“, а также проконсультировано множество предпринимателей. Хотя департамент считает, что к настоящему времени у предпринимателей был достаточно длительный переходный период, чтобы тем или иным образом привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами, в будущем при необходимости будет разъяснено регулирование этих процессов. Также предпринимателям рекомендуется обращаться с вопросами, если они не уверены, соответствуют ли условия их кампании требований, и делать это нужно до начала кампании.

Самые распространенные ошибки бывают трех типов:

Для постоянных клиентов проводится якобы персональная акция по продаже со скидками, но на самом деле карта лояльности является легко доступной для любого желающего.