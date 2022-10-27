Отступившие из Балаклеи российские военные бросили тысячи документов! Что удалось узнать журналистам из документов ВС РФ?

Среди исследованных журналистами документов — записная книжка неизвестного офицера, содержавшая заметки о ситуации на фронте и внутри подразделений, записи о звонках командиров, а также координаты российских подразделений. Агентству Reuters удалось подтвердить подлинность этих данных, посетив пять из указанных в записной книжке мест; во всех случаях местные жители подтвердили, что там располагались российские силы.

Согласно документам, командиром российских войск в Балаклее был полковник Иван Попов из 11-го армейского корпуса Балтийского флота, участник войн в Чечне и в Грузии. Командный центр россиян располагался в бывшей автомастерской. В подвале, в котором журналисты нашли документы, ежедневно проходили встречи командиров разных подразделений. Reuters удалось идентифицировать 11 офицеров — участников этих заседаний: пятеро не ответили на вопросы агентства, связаться с остальными журналистам не удалось.

Другой упоминающийся в документах военнослужащий — военный комендант Балаклеи В. Гранит (Reuters считает, что это псевдоним; в июне этот человек упоминался в публикации Харьковского антикоррупционного центра о жизни Балаклеи под оккупацией). Как пишет агентство, в его ведении находилось по крайней мере за одно из мест, где задержанных местных жителей допрашивали, подвергая избиениям, пыткам и сексуализированному насилию. Родственники задержанных просили Гранита освободить близких, но безуспешно, сказано в статье.

Полицейские функции во время оккупации, согласно документам, выполняли также мобилизованные из Луганской области, у которых, как пишет агентство, было „еще меньше“ ресурсов, чем у россиян. В статье упоминается боец из самопровозглашенной ЛНР, который повредил руки в результате взрыва своей винтовки Мосина — оружия, разработанного в конце XIX века. Согласно найденным документам, зарплата сержанта из ЛНР была более чем в два раза ниже зарплаты российского сержанта (91 200 рублей против 202 тысяч рублей).