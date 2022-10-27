Кайя Канепи проиграла 186-й ракетке мира на старте теннисного турнира в США

Таунсенд выиграла матч, который состоялся в четверг ночь по эстонскому времени, со счётом 6:3, 6:4. Американка повела в первом сете со счетом 3:0 и ни разу не уступила лидерство.

Во втором сете Таунсенд дважды сорвала подачу Канепа и вышла вперед 5:2. Затем Канепи один раз выиграла на подаче соперницы, но так и не смогла сравнять счёт в матче. Встреча длилась в общей сложности один час и 19 минут.

Во втором круге Таунсенд встретится с соотечественницей Марией Матеас (WTA 444-е место), которая победила сербку Катарину Козарову (WTA 643-е место) 7:5, 6:0.

Таунсенд была одной из самых перспективных теннисисток мира в начале своей карьеры, но после победы в трех юниорских турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, Открытый чемпионат США) в 2012 году ей так и не удалось пробиться в элиту женского тенниса. В лучшем случае она занимала 61-е место в мировом рейтинге (2018).