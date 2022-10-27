„Цена войны, платить которую приходится жителям Вырумаа“. Журналистка пишет о "беспрецедентной трагедии“ в Выруском уезде

Министерство обороны намерено расширить полигон Нурсипалу. Он будет настолько масштабным, что поглотит тысячи гектаров земли вместе с историческими хуторами. Эта идея зародилось на саммите в Мадриде, на котором решили, что НАТО укрепит оборону своего восточного фланга. Эстония относится к этому флангу. Укрепление обороны означает, что в Эстонии должны быть расширены возможности для учений, пишет rus.err.ee.

Минобороны не делится дополнительной информацией о расширении полигона Нурсипалу, обосновывая это тем, что план действий и масштабы расширения еще не определены. Несмотря на это, настроение на местах более чем тревожное. Местные жители ошеломлены и шокированы.

В конце концов, это касается значительного числа землевладельцев и местных жителей, часть которых была вынуждена покинуть свои дома. Эти люди не перебирались из деревни в город и не покупали недвижимость в районе новостроек. Они живут на своих хуторах уже в третьем или четвертом поколении.

Глав семейств нельзя переселить в многоквартирный дом. Самые разгневанные из них спрашивают, по какому праву у них отнимают дело всей их жизни. Они готовы встать на пороге своего дома и остаться там. В то же время они знают, что государство имеет такое право и долго они на пороге не простоят.